Leclerc-Sainz, l’America è del Cavallino

Occhio a questi numeri, prego. Dal Gp di Olanda, subito dopo lo stop estivo, Leclerc ha totalizzato 98 punti. Tanti quanti Norris, che sta lottando per il titolo con Verstappen (l’olandese da Zandvoort in poi ne ha messi insieme 77, di punti). Occhio ad altri numeri: ieri la Ferrari ha recuperato parecchie lunghezze in graduatoria costruttori, sia su McLaren che su Red Bull. La clamorosa doppietta di Carletto e Carlitos riapre forse discorsi in salsa iridata.

"Noi siamo felicissimi e di sicuro non molleremo - ha commentato Fred Vasseur – Il trionfo è di tutti, dei piloti, della squadra, di chi viene alle gare e di chi lavora in fabbrica. Non ci fermeremo!".

Per la Ferrari quella di Leclerc è la quarta vittoria Stagionale. La più netta, frutto di un dominio incontrastato dalla partenza all’arrivo.

La gioia. Incontenibile la gioia sotto il podio, con tutti a cantare l’inno di Mameli a squarciagola. Poi sono arrivate le parole…

Leclerc: "Beh, Siamo molto felici. Fino al via non era stato un weekend facile, avevo faticato a trovare il feeling, ma ero fiducioso. Dopo la Sprint pensavamo che gli altri sarebbero migliorati molto ma siamo comunque stati davanti e non potevamo sognare niente di più bello. Curva 1? Ho fatto esattamente quello che volevo. Sapevo che davanti sarebbero stati molto vicini. Nella Sprint Race ero stato la ‘vittima’ trovandomi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Stavolta invece ho preso vantaggio e questo ha reso più facile il primo stint: avevamo un passo straordinario e nel secondo stint abbiamo gestito il margine. Ringrazio gli ingegneri, hanno lavorato come dei pazzi per portare gli aggiornamenti che ora stanno dando questi frutti. I pit-stop sono stati perfetti, tutto è andato benissimo. Ora il nostro obiettivo è il titolo, la strada è lunga ma è un buon inizio di questo trittico di gare".

Su di giri anche Carlos Sainz: "Congratulazioni a tutto il team e a Charles per un risultato fantastico, che ci mette esattamente dove volevamo nella lotta per il titolo Costruttori. Sapevo che la gara si sarebbe decisa allo Start e immaginavo che Lando e Max si sarebbero sfidati in modo pesante in curva 1 ma purtroppo io ho avuto la peggio in quella fase. Non sono riuscito ad andare in testa e anche se ero molto veloce la posizione dopo il primo giro è la chiave. La gestione delle gomme è un punto di forza, riusciamo ad andare lunghi negli stint. L’anno scorso passavamo tutta la gara a difenderci, ora invece guardiamo davanti e superiamo gli altri, è molto più divertente. E non è finita qui…". Esatto: domenica in Messico si replica…