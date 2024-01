Cerutti e l’Aprilia trionfano a Dakar nell’Africa Eco Race

Jacopo Cerutti e Aprilia Tuareg hanno vinto l'Africa Eco Race 2023. Un trionfo tutto italiano, quello celebrato all’arrivo della gara, a Dakar, nella competizione di corsa nel deserto per derivate di serie con emissioni controllate che mette a confronto il meglio del motociclismo off-road del mondo.

Sviluppata da Aprilia Racing con la collaborazione di GCorse dei fratelli Guareschi, la Aprilia Tuareg pensata per le gare nel deserto sfrutta le grandi doti fuoristradistiche di base della Tuareg che nella competizione africana è riuscita a fare la differenza. Una moto pensata per l’avventura globale e che, anche nel massacrante ambiente africano, ha confermato doti di guida e motoristiche di eccellenza assoluta.

Quello di Cerutti è stato un trionfo completo, in una gara massacrante lunga oltre seimila chilometri, condotta sempre in testa dalla squadra italiana. Cerutti e Tuareg sono stati primi in classifica generale per tutta la corsa, sin dalla prima tappa, è un risultato straordinario per Aprilia Tuareg che, al suo esordio assoluto nel grandi rally africani, ha così dominato contro moto e piloti avversari di grande valore, che potevano vantare grande esperienza e preparazione sulle piste africane.

La vittoria africana non è il primo successo del marchio italiano, visto che, in preparazione alla Africa Eco Race, la coppia Cerutti/Tuareg ha vinto il titolo italiano nel Motorally e colto un grandioso podio alla Transanatolia, gara di esordio assoluto nel grandi rally. “E' stata una Africa Eco Race bella tesa per noi _ sono parole di Cerutti _, in testa fin da subito con Botturi e Tarres a metterci pressione, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie anche a una gran moto: la Tuareg si è dimostrata all'altezza di una maratona impegnativa come questa. Non vedo l'ora di festeggiare insieme al Team”.