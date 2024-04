Ducati-Aprilia, che duello. Pecco vola, ma Viñales è lì. C’è Vale ai box: scatto Bez

La legge di Pecco accende il weekend del Gp di Spagna. Miglior tempo nelle libere e una voglia matta di prendersi tutto. Pole, Sprint e gara. Bagnaia è stato perfetto nel venerdì di Jerez. "Abbiamo risolto tanti piccoli problemi ed eccoci qui...". Dove qui, significa essere riuscito a mettersi alle spalle la super-Aprilia di Vinales e la grinta della Ducati (quella del team Gresini) di Marquez.

Ancora Bagnaia. "La pista di Jerez mi piace. Ma l’importante era cancellare subito, ovvero fin dalle libere, il gap con gli altri. La scelta delle gomme sarà decisiva in una due giorni (oggi e doman ndr) che preannuncia un meteo variabile". Pecco conferma che userà le soft per la Sprint, mentre ha ancora qualche dubbio sullla scelta che farà in vista della gara.

Ducati, dunque, che si prepara a un ruolo di prima protagonista a Jerez anche se la continuità che Viñales sembra aver trovato con Aprilia è la conferma che proprio Batman potrebbe essere il primo rivale di Bagnaia.

Tutto questo sotto gli occhi di Valentino Rossi che ieri si è presentato al box del suo team il Pertamina-Vr46 e ha ottenuto subito la risposta migliore da Marco Bezzecchi, quarto, e con la possibilità concreta di puntare al podio. Vale seguirà tutto il weekend del Gp di Spagna e farà un punto con i suoi, magari con un’occhiata al futuro.

La Vr46 dopo lo stop a una trattativa con la Yamaha (per il 2025) sta andando incontro a un nuovo accordo con Ducati e questo potrebbe concidere con i dubbi di un rinnovo fra Pramac e le Desmo.

Martin (Pramac) ieri è andato così e così, chiudendo quinto, ma con un passo gara apparentemente lontano da quello dei primi della classe.

E a Jerez si continua a parlare anche del mercato piloti. Mauro Grassilli, ds Ducati, ha aperto lo scenario su chi affiancherà Bagnaia nel 2025. "Marquez, Bastianini e Martin sono nella lista dei nostri programmi, ma non si può fare felici tutti. In poche settimane Dall’Igna deciderà".

