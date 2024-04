MotoGp, Bagnaia subito in vetta a Jerez: “Utilizzato il venerdì come un test”

Jerez, 26 aprile 2024 – Un venerdì competitivo per Pecco Bagnaia. Il campione del mondo ha chiuso in testa il primo giorno del weekend di Jerez, conquistando agilmente l’accesso alla Q2 e sfiorando il record, ma gli avversari sono vicini con Maverick Vinales e Marc Marquez distanziati di circa un decimo. Ma rispetto a Austin si registrano importanti passi avanti per la Ducati di Pecco che ha sfruttato il venerdì per provare diverse cose e tutto sembra funzionare, soprattutto in frenata dove erano emerse le maggiori difficoltà.

Bagnaia: “Siamo soddisfatti”

Diversi i test effettuati da Bagnaia al venerdì, anzi per il campione del mondo è stato provato qualcosa di grosso a livello di set up e la risposta della moto è stata positiva. Di fatto è come se Pecco avesse utilizzato il venerdì per fare un test: “Abbiamo provato qualcosa di grosso e ha funzionato bene - le sue parole - Siamo contenti sia sul passo che sul time attack, ma ovviamente rimango prudente perché siamo solo all’inizio. In ogni caso, siamo partiti con il set up di Austin e lo abbiamo migliorato. E’ un venerdì positivo”. Serviva effettuare delle prove per Ducati, perché Bagnaia veniva da due gp poco competitivi e a Jerez serve trovare una soluzione. Per ora, tutto fila liscio: “Abbiamo pianificato il venerdì come un test e ha funzionato e sono state provate tante cose. Siamo soddisfati perché ho ritrovato feeling in frenata e in ingresso curva”, l’ammissione di Bagnaia. Resterà però un weekend molto serrato con tanti rivali in palla e veloci: “In tanti vanno forte e in questa pista si è tutti vicini. Poi ci sono state differenze sulla gomma posteriore e fare paragoni è difficile”, la conclusione di Pecco. Un altro pilota decisamente veloce e contento è Marc Marquez, che sta riassaporando l’adrenalina della lotta alla vittoria nonostante le recenti cadute. L’otto volte campione del mondo sta ritrovando gioia di guidare e competere: “Sono contento perché su una pista diversa siamo partiti con il set up di Austin e mi sono sentito meglio - le sue parole a Sky Sport - Tutto sta andando bene e su ogni tracciato mi sento più a mio agio sulla Ducati. Diciamo che sto ballando con i migliori ed è la cosa più importante. Era quattro anni che non succedeva”. Insomma, la variabile Marquez inizierà davvero a sparigliare la carte, senza dimenticare quella Pedro Acosta, sempre più competitivo e sempre più in feeling sulla Moto gp. Il periodo di apprendistato è durato poco. Sabato le qualifiche a partire dalle 10.50, poi la Sprint Race alle 15, mentre domenica le gare a partire dalle 11 con la Moto 3, 12.15 Moto 2 e 14 con la MotoGp. In classifica comanda Jorge Martin con 21 punti su Enea Bastianini, 24 su Maverick Vinales, 26 su Pedro Acosta e 30 su Pecco Bagnaia

