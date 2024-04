MotoGp Spagna 2024, Bagnaia da record nelle prequalifiche: Vinales secondo, terzo Marquez. Ecco i piloti che accedono al Q2

Jerez, 26 aprile 2024 – È di Francesco Bagnaia, su Ducati, il miglior tempo al termine delle prequalifiche della MotoGp per il Gp di Spagna, a Jerez de la Frontera.

Il campione del mondo ha chiuso il suo giro più veloce in 1:36.025, nuovo record della pista, precedendo il pilota dell'Aprilia Maverick Vinales, staccato di un decimo, e Marc Marquez (Ducati Gresini, +0.143). Più lontani, Marco Bezzecchi (Ducati Vr46, +0.339), Jorge Martin (Ducati Pramac, +0.410) e Pablo Acosta (GasGas, +0.414).

Settimo tempo per l'Aprilia di Aleix Espargaro (+0.421) e ottavo per la Ducati ufficiale di Enea Bastianini, (+0.455). Accedono direttamente alla Q2 di sabato anche Fabio Di Giannantonio (Ducati Vr46, +0.511) e Alex Marquez (Ducati Gresini, +0.514). Dovrà invece passare per il Q1, tra gli altri, Brad Binder (Ktm), uscito di pista mentre cercava la miglior prestazione.

Sabato in programma le qualifiche (alle 10.50), mentre il piatto forte è la Sprint Race prevista alle 15.

Prequalfiche Gp Spagna, i 10 qualificati al Q2

1. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1'36"025

2. Maverick Vinales (Esp) Aprilia 1'36"125

3. Marc Marquez (Esp) Ducati 1'36"168

4. Marco Bezzecchi (Ita) Ducati 1'36"364

5. Jorge Martin (Esp) Ducati 1'36"435

6. Pedro Acosta (Esp) Ktm 1'36"439

7. Aleix Espargaro (Esp) Aprilia 1'36"446

8. Enea Bastianini (Ita) Ducati 1'36"480

9. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1'36"536

10. Alex Marquez (Esp) Ducati 1'36"539

Il programma

Sabato 27 aprile

Moto 3 Practice 2 ore 8.40

Moto 2 Practice 2 ore 9.25

MotoGp Free Practice 2 ore 10.10

MotoGp Qualifiche 1 ore 10.50

MotoGp Qualifiche 2 ore 11.15

Moto 3 Qualifiche 1 ore 12.50

Moto 3 Qualifiche 2 ore 13.15

Moto 2 Qualifiche 1 ore 13.45

Moto 2 Qualifiche 2 ore 14.10

MotoGp Sprint Race ore 15

Domenica 28 aprile

MotoGp Warm up ore 9.40

Moto 3 Gara ore 11

Moto 2 Gara ore 12.15

MotoGp Gara ore 14

Dove vedere il Gp di Spagna in tv

Il fine settimana di Jerez è trasmesso in diretta dai Sky Sport sul canale 208, con appoggio anche sul canale 201 per qualifiche e gare. In streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, Tv8 trasmette in diretta la giornata di sabato con qualifiche e Sprint Race, mentre le gare della domenica saranno in differita.