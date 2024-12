Livio Suppo chiaro: “Ducati non dovrà far percepire a Pecco l’innamoramento per Marquez”

Bologna, 1 dicembre 2024 – Livio Suppo di mondiali ne ha vinti e di piloti veloci, nella stessa squadra, ne ha gestiti. Ducati dovrà trovare un equilibrio interno tra due piloti che saranno compagni ma anche avversari, entrambi con la voglia di vincere il titolo mondiale. Il dream team composto da Pecco Bagnaia e Marc Marquez potrebbe lasciare le briciole ai rivali, ma riuscirà a coesistere? La ricetta di Livio Suppo, che con Marquez ha vinto dal 2013 al 2017 in Honda, è chiara: non bisognerà far percepire a Bagnaia l’innamoramento di Ducati per lo spagnolo.

Suppo: “Marc non dominerà, Ducati sì”

Secondo Suppo non ci saranno dubbi sulla moto che vincerà il mondiale, ma il duello interno a Ducati non sarà scontato. Difficile che un'altra casa, Aprilia compresa che avrà Jorge Martin, possa ribaltare in un solo anno le gerarchie, per cui tutto si giocherà sugli equilibri che Borgo Panigale riuscirà a creare con due galli nel pollaio. Il pensiero di Suppo a Gpone: "Non credo che Marquez dominerà il campionato come ha fatto nel 2014 vincendo le prime dieci gare – le sue parole – Lui e Pecco sono due piloti molto forti e tutto dipenderà dall'equilibrio che riusciranno a raggiungere. Marc è molto carismatico e Pecco non dovrà percepire un innamoramento di Ducati verso Marquez". Ciò che appare certo, dopo le grandi prestazioni con la Gp23, è che Marquez tornerà ufficialmente a lottare per il titolo. Avrà la moto migliore, nel team ufficiale e con tutti gli aggiornamenti del compagno di squadra. La situazione migliore per andare a caccia del nono mondiale della carriera: "Marquez sarà sicuramente protagonista, già in questa stagione ha fatto la differenza con la moto vecchia, ma non dominerà il campionato. Ci sono piloti come Pecco che rimangono molto veloci e poi quest'anno ha vinto ben undici gare". Ducati non dovrebbe avere grossi pericoli nella corsa al titolo, con due piloti così e una superiorità tecnica evidente, ma con due moto in meno e qualche pilota di talento andato altrove qualcosa di diverso potrebbe vedersi: "Sarà un bel campionato per i tifosi – ancora Suppo – Ducati avrà sei moto invece di otto e due piloti forti come Bezzecchi e Martin saranno in Aprilia, penso che qualche carta verrà rimescolata. Magari gli altri costruttori possono sfidarsi per il podio". Per Suppo, invece, non ci saranno dubbi sulle prime due posizioni. Difficile che Ducati possa perdere il mondiale e probabilmente uno tra Pecco e Marc lo vincerà. La chiosa dell'ex responsabile Honda: "Di sicuro sulla carta le prime due posizioni sembrano scritte. Il team ufficiale può dominare la stagione". Primi verdetti a febbraio con i test di Sepang e quelli in Thailandia, che sarà anche prima gara della stagione dal 28 febbraio al 2 marzo.