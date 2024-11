MotoGp, Jorge Martin: “In Aprilia campione nel 2026. Voglio vincere più titoli possibili”

Roma, 28 novembre 2024 – Jorge Martin, fresco campione mondiale di MotoGp, ha rilasciato un’intervista a tutto tondo al Mundo Deportivo.

La nuova avventura in Aprilia

Lo spagnolo, che ha vinto il titolo in sella alla Ducati Pramac, sederà sull’Aprilia dalla prossima stagione. "Ancora non so cosa posso fare. Devo vedere come va la moto. Aprilia può essere competitiva perché lo ha già fatto vedere l'anno scorso e io so di poter fornire maggiore regolarità. Ma vincere un Mondiale è un obiettivo più grande. Nemmeno ci penso adesso. Credo di potermelo giocare nel 2026 - ha proseguito - Ora è il momento di ripartire da zero, vedere quando arriverà il nostro primo podio, la prima vittoria per poi crescere" così ha commentato a proposito della sua prossima avventura.

I pretendenti per il prossimo anno

Jorge ha però bene in mente chi saranno i veri pretendenti della sua corona iridata: "È normale considerare Bagnaia e Marquez come protagonisti assoluti. Pecco e Marc sono i piloti in attività con più titoli MotoGp e la Ducati è la moto vincente. Saranno senza dubbio i favoriti". Sarà quindi proprio la squadra in cui non è stato inserito, facendo invece spazio a Marquez, a tentare di soffiargli il titolo.

L’esclusione dal team Ducati e la voglia di vincere

È stata proprio quell’esclusione a dare la giusta motivazione allo spagnolo: "Personalmente alla fine è stato quasi togliersi un peso dalle mie spalle. Lavoravo da tempo per mettermi in mostra. Non aveva senso non essere inseriti nel Lenovo team, ma, a causa di situazioni difficili da controllare, è andata diversamente. Si tratta di affari e l'ho capito perfettamente in quel momento. Mi sono semplicemente concentrato nel continuare a dare il 100%". Aggiungendo poi: "La squadra si è rafforzata. Pramac e il mio team personale hanno trovato unità e spirito per lottare fino alla fine con tutto ciò che avevamo. E grazie a quella decisione della Ducati abbiamo vinto il Mondiale". Titolo che Jorge è certo di poter riconquistare: "So di avere molti margini di miglioramento. Voglio vincere più titoli possibili".