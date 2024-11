Motogp, Marquez: “Ho trovato le risposte che cercavo. Ora posso lottare per il titolo”

Bologna, 27 novembre 2024 – Marc Marquez ha fatto bene ad andare in Gresini. La crisi tecnica di Honda, i suoi infortuni: tutto alle spalle. Con una Gp23 ha dimostrato di saper andare veloce e il prossimo anno, con la moto ufficiale, è pronto per giocarsi il titolo. Il 2024 del pilota di Cervera è servito per ottenere le risposte che cercava e placare i pensieri sul ritiro che lo avevano attanagliato nell’ultima stagione con l’ala dorata. Ha compreso, Marc, di essere ancora un talento in grado di vincere e andare forte, aspetto fondamentale per ogni motociclista, grazie a una Ducati che è nettamente la miglior moto al mondo, anche con la versione vecchia. Marquez ha inoltre ottenuto ciò che cercava, cioè andare nel team ufficiale per guidare la stessa moto di Pecco Bagnaia: obiettivo il nono titolo iridato.

Marquez: “Sono competitivo, ci provo”

Aveva bisogno di risposte, le ha trovate e ha dimostrato a Ducati di valere molto, tanto da convincere i dirigenti a sceglierlo per la moto ufficiale al posto di quello che poi è diventato campione del mondo, ovvero Jorge Martin che sperava in quella chiamata e invece è stato costretto ad andarsene e scegliere Aprilia. Punto stampa di fine stagione per Marquez, con parole chiare sul presente e futuro: "Ho trovato le risposte grazie a Gresini, sono competitivo ed era la cosa principale – le sue parole – L'anno prossimo avrò la moto migliore della griglia, quindi l'arma migliore per provare a lottare per il titolo. Vedremo cosa riuscirò a fare". Marc ora farà un inverno di grande lavoro, soprattutto fisico, per arrivare pronto ai test di febbraio: "Il primo obiettivo è fare un pre campionato completo e prepararmi bene fisicamente per lottare per il titolo. Ho gli strumenti giusti nelle mie mani". E il 2024 è stato un po' come vincere un mondiale viste le premesse e i dubbi che Marc aveva dopo la difficile chiusura del rapporto con Honda: "A livello personale è stato molto di più che vincere un titolo – la risposta dello spagnolo – Ho pensato di smettere in passato, ma adesso mi chiedo perché mai mi siano venuti quei pensieri. Lo scopo è essere felice perché se uno è felice poi va veloce". Marquez ha provato la moto 2025 a Barcellona, saltando anche dalla 2023 alla 2024. Prime impressioni simili a quelle di Pecco Bagnaia: "Abbiamo avuto più o meno gli stessi aspetti positivi e gli stessi problemi. Ho sentito un passo avanti dalla moto 2023 a quella 2024, mentre con la 2025 è diverso ma lo step c'è", l'analisi di Marc. Gli è stato poi chiesto un pronostico sul 2025, ma Marquez si è trincerato dietro i test di febbraio che daranno una prima idea. E' presto per dare giudizi: "Prima della prima gara ve lo darò, aspettiamo i test dove si può vedere meglio chi siano i favoriti e io spero di essere tra questi". Si parte in Thailandia tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo.