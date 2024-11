MotoGP, Rivola: “Martin e Bez soddisfatti della moto, c’è una bella aria”

Bologna, 20 novembre 2024 – Grande fiducia e grande ottimismo in Aprilia per il nuovo corso. Gli arrivi di Jorge Martin, campione del mondo in carica, e di Marco Bezzecchi, per anni pilota Ducati, hanno dato alla casa di Noale entusiasmo e feeling, un’aria nuova dopo aver chiuso il capitolo, comunque positivo, con Aleix Espargaro, che si è ritirato dalle corse per fare il tester Honda, e Maverick Vinales, che è passato in KTM. Aprilia accoglie dunque il campione del mondo, deve ancora sciogliere la riserva sul numero uno in carena, e un pilota di grande talento come Bez, con l’obiettivo di dare filo da torcere a Ducati per il titolo del mondo. Difficile, molto, visto il grande dominio di Borgo Panigale, che darà anche una moto ufficiale a Marquez, ma le prime sensazioni sono buone.

Rivola: “Si respira una bella aria”

Aprilia è cresciuta molto in questi anni grazie al lavoro di Romano Albesiano e agli sviluppi impostati da Aleix e Maverick, con anche gp vinti, ma c’è stato un sensibile calo nella seconda parte di stagione 2024, dove la moto è sempre andata bene in qualifica ma meno in gara. Non è un caso che oltre ai piloti siano cambiati anche diversi tecnici, con l’arrivo di Fabiano Sterlacchini, ex Ducati e KTM, e di Daniele Romagnoli, che ha seguito Martin da Pramac in Aprilia, segno di una seria intenzione di completare l’ultimo step per inserirsi ai vertici. Intanto, ai test di Barcellona ci sono state le prime indicazioni sulla moto 2025, che di primo acchito piace ai due piloti. Il racconto di Massimo Rivola, Ceo di Aprilia: “Mi piace molto l’aria che si respira nel box – le sue parole a Sky Sport – Sia Jorge che Marco sono molto contenti e il primo feeling è importante e siamo soddisfatti perché a tutti e due la moto è piaciuta di più di quanto pensassimo”. Sia Bez che Martin hanno provato sia la 2025 e anche la moto 2024, che non conoscevano venendo da Ducati, ed entrambi hanno notato miglioramento: “L’aspetto positivo è che a tutti e due è piaciuta di più la versione 2025 della 2024, così abbiamo una strada univoca da seguire durante l’inverno e possiamo essere ottimisti”, le parole di Rivola. Ora saranno due mesi a pieno regime a Noale per arrivare pronti ai primi test di febbraio 2025, con Martin e Bezzecchi che forniranno tutte le indicazioni del caso a tecnici e ingegneri: “Abbiamo un nuovo direttore tecnico e con tanta esperienza, poi sono tecnici nuovi e tutto questo ci farà stare gas aperto per i prossimi due mesi”, la carica di Rivola. Il prossimo appuntamento sarà infatti a Sepang in Malesia per i test dal 5 al 7 febbraio, poi Buriram per altri test il 12 e il 13 e infine il via alla stagione, sempre in Thailandia, il 2 marzo con il primo gp.

