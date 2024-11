Moto gp, Aprilia si gode Martin: “Pronti ad accogliere il campione del mondo”

Barcellona, 18 novembre 2024 – Si è chiuso il campionato del mondo 2024, ma è già tempo di pensare al 2025 con i test di martedì a Barcellona, con tutte le novità per il prossimo anno. Marc Marquez salirà su una Ducati ufficiale, Jorge Martin, il neo campione iridato, prenderà possesso dell’Aprilia, che lo ha scelto al posto di Maverick Vinales. Noale riparte con una coppia di piloti nuova e tutta di grande talento con anche Marco Bezzecchi che approda in sostituzione di Aleix Espargaro, pronto ad avviare la nuova carriera di tester Honda dopo aver lasciato ieri a Barcellona le corse. Inutile nascondersi, la squadra italiana dovrà farsi trovare pronta per fornire ai due piloti il mezzo necessario a lottare per il titolo, nella fattispecie difenderlo per Jorge Martin che dovrà rintuzzare gli assalti di Pecco Bagnaia, che vorrà riprendersi il numero uno, e di un ritrovato Marc Marquez, pronto ad agguantare il nono titolo in carriera ed eguagliare Valentino Rossi.

Rivola: “Pronti ad accogliere il campione del mondo”

Un successo storico quello di Jorge Martin, l'unico pilota della Moto gp ad aver vinto con un team satellite, ovvero Pramac, come successe con la squadra Nastro Azzurro Honda di Valentino Rossi, quando ancora la top class si chiamava 500. Ma le prestazioni dello spagnolo non sono bastate per farsi scegliere da Ducati per la moto ufficiale, che sarà di Marc Marquez dalla prossima stagione e per Jorge è la seconda esclusione dopo quella di tre anni fa quando Borgo Panigale scelse Bastianini. Così, la decisione è stata la più ovvia possibile: cambiare moto. Sarà Aprilia dal 2025, anzi da martedì quando Martin prenderà contatto per la prima volta con la moto di Noale nei test di Barcellona. Massimo Rivola, il Ceo di Aprilia, dovrà fornire al pilota un mezzo sufficientemente veloce per farlo competere per il titolo mondiale: "Siamo pronti ad accogliere la responsabilità di avere il campione del mondo in squadra", le parole del dirigente, consapevole che per Noale sia apre non solo la possibilità di 'vestire' il numero uno in carena ma anche di fare il definitivo salto di qualità. Al fianco di Martin ci sarà Bezzecchi: "Si chiude un capitolo importante con Maverick e Aleix, che hanno dato un contributo significativo alla crescita di Aprilia, e ora guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti a dare il benvenuto a Jorge e Bez", ancora Rivola. Proprio il pilota Academy ha invece salutato il mondo VR 46 e Ducati, con un pizzico di commozione per i tanti anni passati assieme: "Sono stati 5 anni speciali – il saluto di Marco – Ho cercato di tenere lontano le emozioni, ma non ci sono riuscito. Queste stagioni rimarranno qualcosa di unico. Grazie di cuore a tutti". I test di Barcellona saranno trasmessi martedì 19 novembre da Sky Sport Moto gp, canale 208, a partire dalle 9.55 per la sessione mattutina e dalle 13.55 con la seduta pomeridiana.