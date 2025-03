Oggi le prequalifiche del Gp delle Americhe. Tutti contro lo Sceriffo Marquez. Bagnaia realista: "Pista difficile»

Si chiama Gp delle Americhe e va in scena sulla pista di Austin, in Texas, ma potrebbe molto più semplicemente chiamarsi... casa Marquez. Già, perché da queste parti, Marc ha sempre dettato legge. Sempre. Anche quando le cose non gli venivano esattamente come voleva lui. Ha sempre dettato legge, Marquez, e non a caso, ad Austin e dintorni, hanno deciso di soprannominarlo lo Sceriffo.

Chissà, insomma, che combinerà lo Sceriffo Marquez in questo weekend che lo vede in pista con la Ducati Gp25 sulla quale si è trovato subito a meraviglia, al punto di arrivare ad Austin con un poker di vittorie (due Gp e due Sprint) dopo le prime due sfide della stagiona. "E’ tutto vero – sorride Marc – ma devo ricordarmi che nel 2019 l’unico errore decisivo della stagione l’ho commesso su questa pista, quindi...". Semplice scaramanzia.

Ma chissà, soprattutto cosa si inventerà Bagnaia, suo compagno di avventura sulla Desmo ufficiale, ma in netto ritardo sulla tabella stagionale che lo vuole comunque come candidato al titolo. "Si corre su un tracciato molto lungo – spiega Pecco –, uno dei più impegnativi del calendario sia fisicamente che in termini di guida. Nel 2023 ho ottenuto una bella vittoria nella Sprint, mentre lo scorso anno ho faticato di più".

Occhio alla sorpresa Morbidelli (Ducati Vr46) e al ritmo da top-rider di Alex Marquez (Ducati Gresini). Martin, infine, sarà in Texas per un test con Aprilia.

Il programma. Oggi (orario in Italia) le prequalifiche dalla MotoGp alle 21. Domani, qualifiche MotoGp (16.45) e Sprint Race (21). Domenica le gare: Moto3 (18); Moto2 (19.15); MotoGp (21).