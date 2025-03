Qualifiche MotoGp Austin 2025: Marquez fa tris di pole, male Bagnaia. La griglia di partenza

Austin 29 marzo 2025 - Cambia la pista, non cambiano però le gerarchie e i rapporti di forza. Marc Marquez resta la lepre irraggiungibile anche nelle qualifiche del Gran Premio delle Americhe ad Austin. Per lui si tratta dell'ottavo giro più veloce in qualifica su questa pista: nessuno può vantare un record di questo genere sullo stesso circuito. Alle sue spalle ci provano e gli mettono grande pressione Fabio Di Giannantonio e il fratello Alex, ma si devono accontentare del secondo e del terzo posto. Non bene Pecco Bagnaia, solo sesto in classifica, mentre reazione da parte dell'Honda con il super Luca Marini, settimo, e Joan Mir ottavo. Fuori già alla Q1 invece Marco Bezzecchi con la sua Aprilia.

Qualifiche 1

In pista per la prima sessione di qualifiche tutti i piloti fuori dalla top 10 dei tempi combinati delle sessioni di prove libere. Una prima parte di sessione rallentata dall'incidente che ha coinvolto Raul Fernandez. Lo spagnolo di Aprilia infatti si stende sullo scollinamento in discesa tra curva 10 e 11, andando a colpire le air-fence, le protezioni a bordo pista. Nulla di grave per lui, ma bandiera gialla che dura per un paio di minuti, facendo ritardare il primo tentativo degli altri motociclisti in pista. Sembra poter riprendere subito la sessione, con Bezzecchi, Zarco, Quartararo e Savadori pronti a mettere i primi crono nella tabella dei tempi, ma arriva la bandiera rossa a interrompere la sessione a 8' e 36'' dalla fine della sessione. Restano dei dubbi sul ritardo importante relativo all'esposizione della bandiera rossa dati i danni alle barriere.

Dopo circa cinque minuti le moto tornano in pista e i primi a mettere a referto giri importanti sono Luca Marini e Fabio Quartararo, su Honda e Yamaha rispettivamente. I piloti delle due moto giapponesi fermano il cronometro sui due minuti e due secondi. Spinti fuori inizialmente dalla qualifica Bezzecchi, Rins, Ogura e Binder. Dopo un giro per raffreddare la gomma, i piloti si rilanciano per il loro secondo e ultimo giro veloce, complice la sospensione per la caduta di Fernandez. Sono in pochi però a migliorarsi e tra loro, il solo Zarco riesce a fare un piccolo salto in classifica, senza però andare a toccare le posizioni che valgono il passaggio in Q2. Basta allora il loro primo giro per permettere a Luca Marini e Fabio Quartararo di passare alla seconda sessione di qualifiche, eliminati tutti gli altri, tra loro i nomi più importanti sono senza dubbio quelli di Bezzecchi (terzo), Zarco (quinto) e Binder (sesto).

Qualifiche 2

Il primo a prendersi la scena nella seconda sessione di qualifiche non può essere altri che Marc Marquez. Rispetto al miglior tempo della prima sessione lo spagnolo con la sua Ducati ufficiale ferma il tempo a 2'01''522, mezzo secondo più veloce del tempo che ha permesso a Marini e Quartararo di passare in Q2. Alle spalle del catalano c'è Di Giannantonio con Bagnaia terzo e il fratello Alex al quarto posto. Molto bene Mir e Viñales con il quinto e sesto tempo. Un solo tentativo per tutti perché nel tentativo di fare un secondo giro in molti da metà giro in poi cominciano a commettere errori per surriscaldamento della gomma o per perdita di tempo. La lunghezza del circuito delle Americhe rende infatti sempre complicato andare leggere la pista soprattutto per quello che riguarda la gestione del tempo.

Tra i primi a scendere in pista per il proprio secondo tentativo c'è Marc Marquez, il quale si trascina dietro Joan Mir. Nel trenino per la verità ci sarebbe anche Fermin Aldeguer, ma la sua caduta gli fa perdere questa occasione d'oro. Oltre a lui anche chi transita successivamente nella zona è costretto ad abortire il proprio giro. I primi a mettere tempo a referto nel loro secondo tentativo sono Alex Marquez, il quale strappa momentaneamente al fratello la pole position. Super anche Luca Marini con la Honda a salire fino al quinto posto. Marc però si riprende il momentaneo primo posto fermando il cronometro a 2'01''088. Diversi giri abortiti sul finale per la caduta di Miller, prima del colpo di coda sulla bandiera a scacchi. Bagnaia non bene, ma riesce comunque a concludere la sessione al sesto posto, mentre è super Pedro Acosta con la KTM al quarto posto.

La pole position, anche in Texas resta dunque una materia per il solo Marc Marquez, il quale stacca tutti di almeno un decimo, tre su tre per lui in questa stagione. Festeggia invece Fabio Di Giannantonio: il pilota romano si era visto il miglior tempo inizialmente cancellato, poi restituito visto come non aveva incrociato la bandiera gialla, permettendogli così di salire al secondo posto. Si conclude la prima fila di tutte Ducati con quella di Alex Marquez al terzo posto. Bene Pedro Acosta al quarto posto con la KTM, mentre arranca Bagnaia al sesto posto. Reazione Honda con Marini e Mir in settima e ottava posizione, mentre persiste il momento buio della Yamaha con Miller nono e Quaratararo undicesimi, entrambi a quasi un secondo dalla vetta.

La griglia di partenza della MotoGP

Prima fila: Marc Marquez (Ducati 2:01:088), Fabio Di Giannantonio (Ducati + 0.101), Alex Marquez (Ducati + 0.360)

Seconda fila: Pedro Acosta (KTM + 0.416), Franco Morbidelli (Ducati +0.441), Francesco Bagnaia (Ducati +0.523)

Terza fila: Luca Marini (Honda +0.649), Joan Mir (Honda +0.920), Jack Miller (Yamaha +0.920)

Quarta fila: Maverick Viñales (KTM +0.931), Fabio Quartararo (Yamaha +0944), Fermin Aldeguer (Ducati +1.331);

Quinta fila: Marco Bezzecchi (Aprilia), Alex Rins (Yamaha), Johan Zarco (Honda)

Sesta fila: Brad Binder (KTM), Enea Bastianini (KTM), Ai Ogura (Aprilia)

Settima fila: Raul Fernandez (Aprilia), Augusto Fernandez (KTM), Somkiat Chantra (Honda)

Ottava fila: Lorenzo Savadori (Aprilia).