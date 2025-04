MotoGp, Neil Hodgson chiaro: “Bagnaia distrutto, mancano tre decimi”

Bologna, 18 aprile 2025 – Sette gare vinte su otto, una cestinata solo per distrazione quando era in testa con due secondi di vantaggio. Il mondiale 2025 fino a qui è un dominio di Marc Marquez e Pecco Bagnaia è costretto a mangiare le poche briciole rimaste. Il feeling con la Gp25 per Pecco sta migliorando, ma non è ancora al livello del compagno di squadra che secondo gli opinionisti ha tre decimi di vantaggio. E il fatto che abbia vinto su un tracciato per lui ostico come Losail amplifica la superiorità in questo avvio di stagione. Senza un netto miglioramento del numero 63 il titolo 2025 rischia di diventare un monologo. Un ex ducatista come Neil Hodgson, oggi opinionista per TNT, si è detto preoccupato per il divario del pilota italiano nei confronti dello spagnolo.

Hodgson: “Bagnaia distrutto, mancano tre decimi”

Tre decimi possono sembrare pochi, pochissimi, ma in uno sport tecnologico come la Moto gp sono tantissimi. Questo sarebbe il distacco da recuperare sul passo da Bagnaia, un margine sensibile, importante, e che rischia di rendere vana ogni possibile lotta mondiale con il numero 93. Queste le parole chiare e schiette di Neil Hodgson, che con Ducati ha vinto un mondiale Superbike: “La cosa preoccupante è che Pecco non è nemmeno lontanamente vicino a Marquez – le parole di Hodgson – Ad Austin aveva due secondi di ritardo e Marc avrebbe vinto otto gare di fila e anche a Losail non era vicino. Pecco ha bisogno di andare forte fin dal venerdì”. Ma è anche sull’aspetto psicologico che si gioca la partita e Marquez ha un chiaro vantaggio: “Vedo Bagnaia abbattuto e distrutto – ancora Hodgson – Io sono un grande suo fan, ma onestamente deve trovare da qualche parte tre decimi. Possiamo mentire e pensare al sabato e alla qualifica, ma il vantaggio che Marc ha in tasca è tre decimi”. Insomma, serve una netta inversione di tendenza, ma Marquez sente pienamente in mano la Gp25. Per Pecco c’è la speranza dei test di Jerez dove dovrebbero arrivare i primi aggiornamenti. Intanto, a Jerez ci sarà il debutto su Honda di Aleix Espargaro. I giapponesi hanno iniziato in maniera convincente e il lavoro del collaudatore si sta vedendo, così nel gp di Spagna in griglia ci sarà anche lui con una wild card per accumulare ulteriori dati. Albesiano, nel ruolo di responsabile, sta sviluppando molto bene la moto ed Espargaro sta lavorando bene nel test team e soprattutto Johann Zarco ha messo in mostra un buon potenziale. A Jerez un altro step, con cinque moto in pista grazie a Espargaro e poi il lunedì successivo test collettivi per testare altri aggiornamenti. Leggi anche - Moto gp, Dall'Igna: "Marquez impareggiabile"