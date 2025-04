MotoGp, Dall’Igna: “Marquez impareggiabile. Il suo è esercizio di stile”

Bologna, 17 aprile 2025 – Un dominio totale e netto, anche su un circuito a lui poco affine. Marc Marquez ha messo la propria firma su questo avvio di motomondiale 2025 con il trionfo di Losail. Di fatto, il pilota spagnolo ha lasciato per strada solo la gara domenicale di Austin, quando è caduto essendo in testa, per il resto ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Poker di gare sprint, tris di gare domenicali: sette vittorie su otto. Superiorità impressionante e che ridisegnano il Marquez campione di un tempo, quello che dominava su Honda. La caccia al nono titolo iridato è più aperta che mai e Ducati si gode la scelta di averlo promosso nel team ufficiale dopo l’annata in Gresini. Decisione quanto mai giusta visto l’attuale rendimento.

Dall’Igna: “Weekend speciale, Marquez impareggiabile”

Un altro fine settimana da dominatore, da pilota più veloce in pista su ogni condizione, che sia giro secco o passo gara. Marc Marquez sente in mano la Gp25 come nessun altro e a farne le spese è Pecco Bagnaia, che piano piano sta risalendo ma ancora non ha il ritmo del compagno di box. In più, la brutta qualifica ha messo Pecco nella scomoda condizione di dover recuperare dalla posizione numero undici, dovendosi poi accontentare del podio e perdendo qualche punto mondiale in classifica. Tutto perfetto, invece, per Marc Marquez, che ha potuto gestire a suo piacimento avversari e usura della gomma. Dall'Igna estasiato della superiorità Ducati: "Un weekend speciale per noi, altra doppietta e con cinque moto nelle prime 6 posizioni – le sue parole – Vittoria numero 21, dal sapore intenso e contro avversari forti che non ci fanno abbassare la guardia. Poi un Marc Marquez impareggiabile e un'altra dimostrazione di tutta la sua forza". Il numero 93 ha impattato sul mondo Ducati a suo modo: tornando quello di un tempo. "Grande capacità tattica e intelligenza agonistica – ancora Dall'Igna – Ha saputo leggere la corsa e modulare le sue risorse ottimizzando l'attacco finale. Terzo successo su quattro gare lunghe e settimo su otto prove totali. Da più di dieci anni non vinceva a Losail e questo rende ancora più brillante il suo successo". Anche Pecco Bagnaia ha fatto il suo. Il feeling con la moto cresce e dopo il successo di Austin è arrivato un altro podio. Non era scontato dopo l'undicesimo posto in griglia che ha complicato oltremodo sia la sprint che la gara domenicale. Bagnaia ha dovuto spremere troppo le gomme in avvio: "Sono soddisfatto della gara di Bagnaia, ha lottato e dimostrato il suo valore. La sua gara è stata limitata solo dalla casella di partenza che lo ha costretto a sfruttare subito risorse preziose, dovendole poi conservarle a fine gara". Serviranno, dunque, ulteriori step per poter competere con Marquez, oggi nettamente favorito per il titolo mondiale 2025. Prossima tappa a Jerez dal 25 al 27 aprile, un altro circuito che a Pecco piace molto. Ma con un Marc così…