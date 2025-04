MotoGp, Razgatioglu pronto al grande salto. Il manager: “Pramac sarebbe perfetta”

Bologna, 15 aprile 2025 – Un mondiale Superbike con Yamaha, un mondiale Superbike con Bmw, uno dei pochi a battere Ducati e la Panigale. Toprak Razgatlioglu è pronto al grande salto in Moto gp. Ci vuole provare, desidera mettersi alla prova con i prototipi dopo aver dimostrato di essere il migliore tra le derivate di serie. Campione in carica Superbike, oggi Razgatlioglu combatte con la risalita Ducati e un Nicolò Bulega in grande forma. L’ex pilota VR 46 è infatti leader della classifica nonostante l’inconveniente tecnico che lo ha fermato ad Assen, quando era in testa in gara 2 dopo una grande rimonta dall’undicesima posizione, e si candida a vincere il suo primo grande alloro della carriera dopo quello in Supersport (la seconda classe Superbike). Il turco vorrebbe batterlo, ma si sente limitato da una Bmw inferiore a Ducati ed è convinto di aver già dimostrato tutto il suo talento dopo tanti anni di militanza. Insomma, punta con decisione al miglior campionato al mondo con i migliori piloti al mondo, ovvero la Moto gp. Il suo manager, Kenan Sofuoglu, lo conferma.

Honda e Yamaha, ma c’è feeling con Campinoti

Il mondo della Superbike può essere visto molto stretto per chi sente di avere il talento per cimentarsi a un livello più alto, al piano di sopra del motociclismo mondiale. Toprak Razgatlioglu vuole la Moto gp e il suo manager è pronto ad accontentarlo. E’ partita la ricerca di una moto e di una squadra, con due case interessate. La Honda avrebbe un piano biennale per Toprak, ovvero un anno in Superbike con il team ufficiale e la Fireblade, per farlo diventare campione con tre moto diverse, e poi salto in Moto gp con il cambio di regolamenti 2027 e l’arrivo di Pirelli come fornitore unico di pneumatici.

Ma c’è una seconda opzione, oggi più calda, e porta a Yamaha. Razgatlioglu piace a Paolo Campinoti e a Pramac, che è passata con i tre diapason e cerca un top rider, anche mediatico, per far ripartire la caccia ai titoli mondiali dopo Jorge Martin. Già ai tempi di Ducati Toprak era finito nel mirino di Campinoti e oggi, con Yamaha, la pista può essere percorsa. La conferma di Sofuoglu: “Toprak vuole la Moto gp – si legge su Speedweek – Su di lui c’è la Honda, ma anche il team Pramac che sarebbe perfetto per noi. Il nostro sponsor Red Bull sarebbe in contrasto con il partner del team ufficiale e l’anno scorso si è visto che per vincere non è necessario essere in un team ufficiale”. Il conflitto sarebbe ovviamente con Monster, lo sponsor di Yamaha Factory, ma in Pramac non ci sarebbero problemi: “Per noi non è più requisito fondamentale correre in un team ufficiale. Possiamo firmare direttamente con la casa e avere una moto factory con colori diversi. Per noi andrebbe benissimo”. Razgatlioglu, dunque, si avvicina alla Moto gp, per provare a sfidare i mostri sacri Pecco Bagnaia e Marc Marquez, e tentare la corsa a uno storico bis mondiale tra top class e Superbike. Intanto, Marquez ha posto il nuovo sigillo sulla vetta della classifica con la vittoria di Losail e tra dieci giorni c’è il primo gp europeo a Jerez de la Frontera. Livello alto per tutti. Toprak sarà all'altezza?