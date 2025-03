Moto Gp, Marquez il più veloce al venerdì. Bagnaia al pelo in Q2

Austin, 28 marzo 2025 – Un venerdì di Austin difficile per pioggia e pista bagnata, ma sempre nel segno di Marc Marquez. Il leader del mondiale ha ottenuto il miglior tempo di giornata nelle Practice, con pista che si è asciugata col passare dei minuti dopo la pioggia abbondante nelle prime libere, confermando il suo feeling con il tracciato texano. Bagnaia si è salvato qualificandosi in Q2 con il decimo tempo, ma il distacco è importante. Le altre cinque Ducati si sono piazzate nelle prime cinque posizioni. E domani tutti ai blocchi di partenza.

Marquez subito veloce. Bagnaia arranca

Nelle Fp1 pista bagnata e tempi non del tutto attendibili visto che sabato e domenica non dovrebbe piovere. In ogni caso, dall’acqua è spuntato Franco Morbidelli con il miglior tempo in 2’12”531 con meno di un decimo di vantaggio su Jack Miller e 2 decimi e mezzo su Marc Marquez, terzo nonostante una caduta. Si conferma anche Johann Zarco su Honda in quarta posizione a tre decimi. In top ten Pecco Bagnaia, che ha preso 7 decimi da Morbidelli ma è sicuramente partito meglio rispetto agli ultimi weekend. Davanti a lui Pedro Acosta di pochi millesimi. A completare i primi dieci ci sono stati Alex Marquez, un redivivo Maverick Vinales, Brad Binder e Augusto Fernandez. Indietro gli altri italiani con Luca Marini dodicesimo, Enea Bastianini quindicesimo, Fabio Di Giannantonio sedicesimo, Marco Bezzecchi diciannovesimo e Lorenzo Savadori ventunesimo. Nelle practice per l’accesso diretto alla Q2 situazione variabile. Cessata la pioggia, la pista è andata via via asciugandosi nel corso dell’ora a disposizione dei piloti, così dalle gomme da bagnato si è passati per il time attack a quelle da asciutto. Difficile fare una tara sul passo gara dato che domenica non pioverà, così tutti hanno cercato di non prendersi rischi eccessivi concentrandosi sul tempo per la qualificazione alla Q2. La miglior prestazione è stata, manco a dirlo, di Marc Marquez in 2’02”929, rifilando distacchi abissali a tutti gli altri. Fabio Di Giannantonio ha chiuso con una ottima seconda piazza a 7 decimi, di poco davanti al compagno Franco Morbidelli, poi altre due Ducati con Alex Marquez quarto e Fermin Aldeguer quinto, ma staccato di quasi un secondo. Si sono qualificati alla Q2 anche Jack Miller, Pedro Acosta, Maverick Vinales, Joan Mir e Pecco Bagnaia, al pelo decimo ma distanziato 1”5 dal compagno di squadra. Estromesso per un decimo Fabio Quartararo undicesimo.

Classifica Practice

1 M. Marquez 2’02”929 2 F. Di Giannantonio +0.736 3 F. Morbidelli +0.837 4 A. Marquez +0.882 5 F. Aldeguer +0.973 6 J. Miller +1.024 7 P. Acota +1.170 8 M. Vinales +1.332 9 J. Mir +1.413 10 F. Bagnaia +1.530