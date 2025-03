Orari Motogp Usa 2025: Sky e Tv8. I segreti del circuito di Austin

Bologna, 25 marzo 2025 – Riparte da Austin (Usa) la Motogp 2025 dopo i primi due weekend dominati da Marc Marquez. Il pilota spagnolo ha ottenuto il massimo dei punti, 74, vincendo entrambe le Sprint Race ed entrambe le gare domenicali, dimostrando una netta superiorità su tutti tranne che sul fratello Alex. Appare oggi una gara tutta in famiglia, con un Pecco Bagnaia in grande difficoltà con il feeling con la Gp25 e propenso a tornare alla moto 2024 almeno fino al gp di Jerez di fine aprile.

Insomma, un lato del box ufficiale Ducati gongola, l’altro è alacremente al lavoro per supportare Pecco in una difficile risalita. Il margine in classifica è già abbastanza ampio e in più arriva il gran premio delle Americhe, su un tracciato, quello di Austin, decisamente affine al numero 93. Sono ben sette i successi in carriera di Marc in Texas, di cui ben sei di fila dal 2013 al 2018. Bagnaia, invece, non ha mai vinto in top class la domenica e parte ancora una volta di rincorsa, anche se per l’Ad di Ducati, Claudio Domenicali, dal Qatar in avanti dovrebbe partire un nuovo campionato. C’è massima fiducia in Bagnaia a Borgo Panigale e di certo un mondiale non si vince dopo soli tre gp. Inoltre, Pecco è solito partire a rilento. Infatti, nonostante le innumerevoli difficoltà, l’attuale punteggio dell’ex iridato è il migliore degli ultimi tre anni dopo due weekend. Ancora assente Jorge Martin per Aprilia, su un tracciato favorevole a Noale, con il campione del mondo in carica che proverà a rientrare in Qatar dopo l’infortunio maturato nei test pre-stagionali.

Il circuito

Il Circuit Of The Americas è il primo circuito costruito appositamente negli Stati Unti d’America vicino ad Austin, Texas, ed è lungo 5.513km. La costruzione di tale impianto è stata completata durante il 2012 e ha ospitato la MotoGP già nel 2013. Tra le sue caratteristiche principali, una salita di 41 metri di dislivello con un’impressionante inclinazione al termine del rettilineo principale seguita da un tornantino a sinistra. Il circuito è uno dei più completi a livello di layout del campionato e raccoglie varie caratteristiche di molti tracciati in giro per il mondo. È stato disegnato dal famoso architetto tedesco Hermann Tilke. La direzione di guida è antioraria e conta con un totale di 20 curve: 9 a destra e 11 a sinistra. Tante possibilità di sorpasso, partendo appunto dal tornantino di curva 1, ma anche in curva 11, che immette sul rettilineo opposto, e curva 12, staccata difficile per passare da 340 orari a meno di 100. Una possibilità anche nel tortuoso finale in curva 15 e, con un azzardo, anche in curva 20 che immette sul rettilineo finale. In Moto gp si percorreranno in gara lunga 20 giri per un totale di 110 chilometri. Il record sul giro appartiene a Maverick Vinales in 2’00”864 stabilito nel 2024. Lo spagnolo possiede anche il giro veloce in gara in 2’02”575 sempre nel 2024.

I precedenti

Austin, ed è un problema in più per Bagnaia, è terreno di conquista di Marc Marquez, che vanta il maggior numero di vittorie sul tracciato texano. Ben sette volte il pilota spagnolo ha vinto in Texas, di cui sei consecutive ai tempi della Honda dal 2013 al 2018. Il suo dominio è stato interrotto da Alex Rins su Suzuki nel 2019, ma già nel 2021, dopo l’infortunio al braccio, Marquez era tornato a vincere. Mai vittorioso la domenica in top class Pecco Bagnaia, che ha conquistato solo una vittoria in una Sprint Race nel 2023. Negli ultimi due anni vittorie di Alex Rins su Honda e Maverick Vinales su Aprilia.

Programma del weekend

Gli orari del round di Austin saranno pomeridiani e serali in Italia. La Moto gp parte il venerdì con le Practice 1 alle 16.45 e con le Practice alle 21, mentre al sabato le qualifiche saranno in scena alle 16.50 con la Q1 e alle 17.15 con la Q2. Per quanto concerne le gare, al sabato Sprint Race alle 21 e la domenica gara lunga sempre alle 21. Venerdì 28 marzo

Ore 15.00 Moto 3 Free Practice 1

Ore 15.50 Moto 2 Free Practice 1

Ore 16.45 Moto gp Free Practice 1

Ore 19.15 Moto 3 Practice

Ore 20.05 Moto 2 Practice

Ore 21.00 Moto gp Practice

Sabato 29 marzo

Ore 14.40 Moto 3 Free Practice 2

Ore 15.25 Moto 2 Free Practice 3

Ore 16.10 Moto gp Free Practice 2

Ore 16.50 Moto gp Q1

Ore 17.15 Moto gp Q2

Ore 18.50 Moto 3 Q1

Ore 19.15 Moto 3 Q2

Ore 19.45 Moto 2 Q1

Ore 20.10 Moto 2 Q2

Ore 21.00 Moto gp Sprint Race

Domenica 30 marzo

Ore 16.40 Moto gp Warm up

Ore 18.00 Moto 3 Gara

Ore 19.15 Moto 2 Gara

Ore 21.00 Moto gp Gara

Dove vedere il weekend in tv

Come sempre, tutto il fine settimana di gare verrà trasmesso dai canali Sky Sport, in particolare Sky Sport Motogp, canale 208, e Sky Sport 1, canale 201. In streaming su Sky Go e Now Tv. Per quanto riguarda la tv in chiaro, TV 8 trasmetterà la diretta al sabato di qualifiche e Sprint Race, mentre la domenica le gare saranno in differita con Moto 3 alle 20.05, Moto 2 alle 21.20 e Motogp alle 23.05. Telecronache affidate a Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto 3 e Moto 2 e a Guido Meda e Mauro Sanchini per la Motogp.