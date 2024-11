MotoGp, Marquez subito soddisfatto della Ducati ufficiale: “E’ più facile da guidare”

Barcellona, 19 novembre 2024 – C’era grande curiosità al Montmelo di Barcellona per la prima uscita di Marc Marquez con la Ducati ufficiale. Livrea tutta rossa, con un gigantesco 93 sulla carena, per l’otto volte iridato che nel 2025 vuole di nuovo giocarsi la chance di un titolo mondiale. Doppio salto per lo spagnolo che in Gresini ha guidato una moto 2023 ed è subito balzato su una moto 2025, trovando immediatamente ottime indicazioni. La classifica non è importante, in questa fase, con Alex Marquez migliore tempo in 1’38”803, con moto Ducati 2024, davanti a un ottimo Fabio Quartararo, che ha girato tanto provando una M1 vecchia e nuova, distanziato di 396 millesimi, mentre al quarto posto, tempo ottenuto con la moto 2024, si è piazzato Bagnaia a 6 decimi di ritardo, ma senza tentare un time attack. Marc Marquez ha chiuso i test in quinta posizione poco distante dal compagno di squadra, poi Raul Fernandez con Aprilia Trackhouse, Brad Binder su KTM e Franco Morbidelli su Ducati VR 46. Jorge Martin, con l’Aprilia nuova di zecca, si è piazzato undicesimo con un secondo di ritardo, con il compagno Bezzecchi tredicesimo a un decimo di distanza. La moto di Noale è un po’ scomposta in frenata e tende a impennare in uscita, ma il neo iridato si è comunque detto soddisfatto.

Tardozzi: “Marquez soddisfatto”

Le indicazioni di Barcellona dicono che alla fine Marc Marquez può essere ancora più competitivo rispetto all’anno scorso, visto il grande lavoro fatto a gomme usurate per testare il passo gara della nuova moto. Marc c’è. Il punto della situazione nella parte di box dello spagnolo l’ha fatta Davide Tardozzi, che ha reso pubbliche le esternazioni del numero 93 sulla nuova Desmosedici. C’è soddisfazione e buon feeling, segno che Marc si è trovato subito bene con la Gp25: “Ci ha detto che la moto nuova è più facile da guidare – la risposta del direttore sportivo – Marquez è stato subito contento anche se ha fatto una grande salto tra moto 2023 e moto 2025. Tra la Gp 24 e la nuova non ci sono grandi differenze, ma l’intento è comunque quello di migliorare”. Insomma, buon test per il pilota di Cervera: “La sua soddisfazione era evidente e abbiamo lavorato molto con le gomme usate perché le gare si vincono con quelle”. E Pecco Bagnaia? Pollice alto anche per l’ex campione del mondo, che ha avuto a disposizione tre moto: 2024, ibrido tra 2024 e 2025 e Gp 25: “Pecco ci ha fatto un minuzioso punto della situazione sulle varie moto e si è confrontato anche con Marquez, ora gli ingegneri hanno tante informazioni a disposizione. La moto è stata apprezzata anche da Pecco, seppur con componenti da implementare”. Tra i rookie il migliore è stato Fermin Aldeguer su Ducati Gresini 2024 con il ventesimo tempo a 1”7 dal miglior tempo di Alex Marquez.