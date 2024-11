Finale Billie Jean King Cup, quando e dove vedere Italia-Slovacchia

Malaga, 19 novembre 2024 – La finale di Billie Jean King Cup sarà tra Italia e Slovacchia. La nazionale di Tathiana Garbin va a caccia del quinto trofeo della sua storia dopo aver perso la finale 2023 contro il Canada. Di fronte le slovacche, che hanno eliminato un po’ a sorpresa l’Australia ai quarti e la Gran Bretagna in semifinale, e che non rappresentano uno squadrone così imbattibile come quello canadese un anno fa. Appuntamento con la storia per le azzurre che fino a qui hanno sempre prevalso grazie al doppio decisivo composto da Jasmine Paolini e Sara Errani. L’ultima volta ieri contro la Polonia di Swiatek.

Inutile girarci attorno, l’Italia parte favorita nella finale di Billie Jean King Cup 2024. La Slovacchia, orfana della fuoriclasse Karolina Muchova, non va sottovalutata, ma è inferiore. La miglior giocatrice in formazione è Rebecca Sramkova, numero 43 delle classifiche mondiali, che a 27 anni ha trovato le sue migliori performance in carriera, vincendo il torneo Wta di Hua Hin in Thailandia, suo primo titolo nel circuito maggiore, battendo in finale Laura Siegemund per 6-4 6-4. Raggiunti i primi quarti di finale in un torneo mille nel 2024, la Sramkova è invece ancora a secco di risultati negli slam, dove al massimo ha raggiunto il secondo turno agli Us Open nel 2019, 2021, 2023 e 2024. La squadra è poi completata da Anna Karlina Schmiedlova, numero 110 delle classifiche, Viktoria Hruncakova, numero 241, Renata Jamrichova, numero 375 e Tereza Mihalikova, la doppista. Nei quarti di finale le slovacche hanno vinto due a zero sull’Australia, con successi di Hruncakova in tre set su Birrell e di Sramkova, in forma, in due netti set su Tomljanovic. In semifinale una sorpresa, perché la Slovacchia ha eliminato la Gran Bretagna - che a sua volta aveva fatto fuori le campionesse in carica del Canada – grazie al doppio decisivo. Nella prima partita Emma Raducanu ha sconfitto la Hruncakova per 6-4- 6-4, ma Sramkova ha pareggiato i conti in tre set su Boulter, così il doppio composto da Hruncakova e Mihalikova ha avuto la meglio su Nicholls-Watson in due rapidi set dando alla Slovacchia una storica finale.

Da verificare le scelte di Garbin, che in semifinale ha trovato ottime cose da Bronzetti, che incrocerebbe Hruncakova. La tennista riminese è stata decisiva in semifinale vincendo il punto contro Magda Linette e ha convinto tanto da meritarsi la conferma nonostante la presenza delle più quotate Cocciaretto e Trevisan. Jasmine Paolini, sconfitta da Swiatek al terzo contro la Polonia, sarà nel secondo singolare e affronterà Sramkova. Nel doppio inderogabile la coppia Paolini-Errani.

Tathiana Garbin e Lucia Bronzetti

La finale di Billie Jean King Cup, la Davis al femminile, si gioca mercoledì 20 novembre con orario di inizio alle 17 con il primo singolare, poi a seguire il secondo e infine il doppio di spareggio se la situazione dovesse essere di parità. Diretta in chiaro su Supertennis Tv, canale 64 del digitale terrestre e visibile anche sul bouquet Sky al canale 224. Leggi anche - Errani-Paolini da urlo: Italia in finale di Billei Jean King Cup