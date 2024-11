I test a Barcellona con la rivoluzione di team e piloti: e Bagnaia rispolvera il ’63’ sul cupolino. Marquez rosso fuoco, Martin ’congela’ il n.1

dall’inviato

BARCELLONA

Fa davvero uno strano effetto vedere Marquez tutto in rosso. Il rosso Ducati. Della Ducati ufficiale. E fa ancora più effetto vederlo scambiarsi cambi gomme e briefing al box accanto a Pecco Bagnaia che da ieri – primo giorno di lavoro della MotoGp in vista del 2025 – è tornato a indossare il suo ‘vecchio’ numero 63, lasciando libero quel numero uno portato con orgoglio due stagioni di fila. Numero uno che, almeno ieri, anche Martin ha lasciato parzialmente in frigorifero. Jorge ha aperto il box Aprilia mostrando un 819, dove appunto il numero 1 sta in mezzo al suo storico 89. Il campione del Mondo, una volta sceso dalla Ducati e salutato il team Pramac ha girato prima sull’Aprilia 2024 e poi sul primo modello della Rs-Gp 2025 portandosi a casa i primi risultati e le prime sensazioni in direzione della sua nuova avventura. Con Martin anche Marco Bezzecchi, anche lui lanciato nell’avventura Aprilia dopo aver chiuso con la Ducati del team di Valentino Rossi.

Tornando alla Ducati ufficiale (con tanto di blitz ai box di Jannik Sinner), Bagnaia e Marquez hanno girato prima con la Desmo 2024, con un assetto da gara, poi sono andati in pista e alla scoperta della moto del 2025. Moto nuova, con cui è stato testato anche il nuovissimo impianto frenante (pinze fornite da Brembo). Moto che come ha spiegato da Davide Tardozzi "ha raccolto consensi sia da Pecco, sia da Marc". Soddisfatto per il duo debutto, Marquez: "Sono contento. Di quello che ho fatto, delle prime indicazioni dalla moto, di come si lavora in questo box. E’ stata una giornata molto positiva. E io Pecco abbiamo avuto le stesse sensazioni". Primi giri con colori blu, il blu Yamaha per il team Pramac, ormai lontano dalla Ducati. Debutto di Bastianini (incoraggiante) su Ktm. La giornata si è chiusa col miglior tempo firmato dalla Desmo Gresini di Alex Marquez, seguito dalla Yamaha di Quartararo e quindi le Ducati di Bagnaia e Marquez. Record di giri percorsi per Bezzecchi (84).