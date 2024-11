MotoGp, Martin in Aprilia da campione: botta e risposta Tardozzi-Rivola

Bologna, 26 novembre 2024 – Piccole schermaglie, scherzose, ma forse nemmeno così tanto. Ducati e Aprilia sono state le uniche due marche a vincere gran premi nella stagione 2024, dominata da Borgo Panigale che non è riuscita a fare en plein e ha ‘concesso’ una vittoria a Noale. In più, il campione in carica Jorge Martin passerà nel 2025 su Aprilia, anche se non ha sciolto le riserve sull’utilizzo del numero uno. E’ comunque un passaggio epocale, frutto della scelta di Ducati di affidare una moto ufficiale a Marc Marquez al fianco di Pecco Bagnaia. Chiaro, Ducati parte ancora favorita, ma Aprilia è ambiziosa e cercherà di dare a Martin, e pure a Bezzecchi, una moto competitiva per provare a giocarsela.

Tardozzi: “Vedremo se riusciranno a tenere il numero uno”

Con le giapponesi ancora distanti, Yamaha meglio di Honda ma servirà tempo per tornare pienamente competitive, Aprilia e Ducati sono oggi le principali protagoniste della Moto gp, anche se KTM è stata la migliore dopo Borgo Panigale ma rischia di essere limitata da una crisi finanziaria scatenata da un cospicuo calo delle vendite. Così, appena Rivola ha saputo che Martin avrebbe lasciato Ducati ci si è fiondato sopra, con l'avvallo della proprietà, aprendo il carico di ambizioni con il campione in carica nella squadra ufficiale assieme a un talento come Marco Bezzecchi. Il primo contatto con la moto 2025 è stato positivo, ma serviranno ancora enormi passi avanti per competere fino in fondo con la Desmosedici, costruita per un super team composto da Marc Marquez e Pecco Bagnaia. In merito, Davide Tardozzi, come riportato da motorsport.com, ha lanciato una prima frecciatina scherzosa ai rivali, sottolineando che nell'albo d'oro 2024 il nome di Jorge Martin, come campione del mondo, figurerà su Ducati: "Sull'albo d'oro ci sarà scritto che il campione 2024 è Jorge Martin su Moto Ducati. Aprilia acquista il numero uno, ma vedremo se riuscirà a portarlo avanti…". Il direttore sportivo Ducati può contare su una coppia di assi, la migliore di tutto il motomondiale: "Avremo una squadra fantastica e la moto verrà sviluppata nel migliore dei modi, poi dovremo capire il miglioramento degli altri e anche Aprilia avrà una coppia fantastica". Non si è fatta attendere la risposta del Ceo di Aprilia Massimo Rivola, desideroso di fornire a Martin e Bezzecchi una moto per provare a vincere il mondiale. Ecco la replica alla prima punzecchiatura di Tardozzi: "Credo che abbiamo speso meno di Ducati per il numero uno", la battuta di Rivola. Ci sarà molto lavoro da fare sulla moto 2025, anche se le prime impressioni dei piloti in seguito ai test di Barcellona sono state positive: "Eravamo in ansia per le prime valutazioni dei piloti, ma entrambi erano contenti. Il primo feeling è sempre importante e la moto è piaciuta di più di quanto pensassimo. Sappiamo che strada seguire", ancora Rivola. Ora duro lavoro durante l'inverno per arrivare ai test di febbraio pronti ad avvicinare Ducati con la speranza, per Aprilia, di creare un duello vero per il titolo mondiale. Sulla carta il talento dei piloti c'è. Serve anche una grande moto.