Dopo l’incidente il pilota sotto i ferri a Sassuolo. Dovi operato dal ’guru’ della spalla. Tempi di recupero da stabilire

Un guru della chirurgia della spalla opera oggi Andrea Dovizioso – ex superstar del motomondiale – dopo la caduta sulla moto da cross. Accade all’Ospedale di Sassuolo per mano di Giuseppe Porcellini, uno dei massimi esperti di chirurgia degli arti superiori, direttore della Scuola di specializzazione di Ortopedia di Unimore e responsabile di Ortopedia e Traumatologia a Sassuolo. Andrea Dovizioso lo ha già operato, in passato. Come ha operato, ad esempio, Fabrizio Frizzi, Vasco Rossi e anche un altro Rossi, ovvero quel Valentino che insieme ad altri che hanno fatto la storia della MotoGP. Come Dovizioso, appunto, "che è diventato quasi un amico, più che un paziente: tra l’altro – dice Porcellini – siamo conterranei, forlivesi. Sta facendo gli ultimi esami, è già in reparto qua a Sassuolo e domani (oggi ndr) lo operiamo"