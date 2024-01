L’annuncio della madre. Il mondo delle moto in lutto per Gobert: aveva solo 48 anni

Anthony Gobert è morto a soli 48 anni. L’ex pilota di Superbike era ricoverato in fin di vita da alcuni giorni. Ad annunciarne la morte è stata la madre Suzanne: "Aveva sempre un cuore gentile, purtroppo la dipendenza lo ha portato via", ha scritto la madre del pilota, che aveva vinto in carriera anche a Misano con la Kawasaki.

"Mi si spezza il cuore mentre scrivo questo", ha scritto la madre su Facebook, in un messaggio che poi è stato condiviso anche dal fratello Aaron. "Aveva sempre un cuore gentile e si preoccupava per tutti. Purtroppo è stato vittima della dipendenza, che è profondamente radicata nelle nostre famiglie. Ha provato molte volte a migliorare, ma non ce l’ha fatta. Sono così orgogliosa di lui e ringrazio tutte le persone buone che hanno contribuito alla sua vita".