Le Mans: comanda Martin. Desmo-tilt, Pecco si ritira. E Marquez torna da brividi

Comanda Martin. A muso duro. Pole e vittoria nella Sprint, lo spagnolo della Ducati targata Pramac è stato il mattatore del sabato di Le Mans. Con buonissime, possibilità di ripetersi oggi, in gara. Super Martin, insomma, e poi mille altre storie da raccontare in attesa del Gp di Francia.

La prima è il ko di Bagnaia (foto). La sua Sprint (dopo una partenza horror) si è fatta ancora più brutta dopo un paio di giri. Posizione da sprofondo rosso (quindicesimo) e ritiro per problemi alla sua Desmo. Un incubo, per Pecco, che oggi sarà chiamato a un miracolo per dare del filo da torcere a Martin, provare a ricacciare all’inferno Marquez e soprattutto riprendersi (almeno) il secondo posto nella classifica mondiale, dove ieri si è svisto scavalcare da Bastianini che con il suo quarto posto ha raggiunto quota 76 punti, lasciando Bagnaia a 75.

Storia del sabato di Le Mans numero due: la rincorsa di Marquez con la sua Ducati Gresini che da una posizione in griglia che più lontano non si può è risalito in zona podio in appena un giro e alla fine ha portato a casa un secondo posto che profuma di vittoria. "E dire – sottolinea Marquez – che avrei considerato buono un settimo, ottavo posto, ma siamo lassù...".

Marc, dunque, proverà a vincere. Proprio come Martin e magari come Bagnaia che nel mesto dopo Sprint di ieri ha detto: "Abbiamo voluto passare alla seconda moto (la prima era andata in fumo per una caduta nelle qualifica ndr) – dice Pecco –, ma ha dato subito dei problemi. Si comportava in modo particolare. In gara sarà un’altra cosa e ci proveremo a sfruttare la partenza dalla prima fila".

Storia numero tre: Bez (Vr46) volava, ma a due giri dalla fine è andato giù. Errore e addio podio. Male. Molto bene, terzo sia in qualifica che nella Sprint, l’Aprilia con Vinales. Occhio, insomma, al passo vincente della Rs-Gp. Capitolo futuro, Martin dopo i trionfi di ieri ha mandato un messaggio a Borgo Panigale in vista del 2025: "Non c’è più nulla da dimostrare". Mentre il manager di Bastianini, Pernat dice: "Vogliamo rimanere sulla moto ufficiale ma parliamo con Aprilia e Ktm".

Il programma. Warm up ore 9.40. Gare: Moto3, ore 11; Moto2, ore 12.15; MotoGp ore 14. Diretta tv su SkyMotoGp e in streaming su Now.