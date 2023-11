Marini verso la Honda: “Deciderò con la mamma, ma non cambierà niente”

Roma, 16 novembre 2023 – Aspetta, Luca Marini. Aspetta, promette il massimo impegno nel Gp del Qatar che sta per accendere il semaforo verde, ma è chiaro che vorrebbe sapere tutto e in fretta. L’accordo per il suo sbarco in Honda al posto di Marquez è questione di ore e il fratello di Vale è convinto che questa sarebbe (anzi sarà) la scelta più giusta anche per il suo futuro. “E’ una situazione comunque non facile – sottolinea – ma lasciare il Vr46 significherebbe mettermi nella posizione per avere una carriera incredibile nella MotoGp. E comunque non sarebbe diverso da quello che ha fatto Pecco”.

Già, Bagnaia, che decise di saltare dall’Academy alla Ducati e oggi è campione del Mondo con l’obbiettivo di giocarsi il bis. “Poi, sinceramente non la vedo una cosa strana _ sono ancora parole del fratello di Valentino _. Ci sono tanti cambi di squadra, i piloti cambiano team e quindi…”.

E il cuore e la vita di Luca, del resto, rimarranno sempre accanto al Vr46. “Mi alleno e vado al Ranch – chiude –. Con i ragazzi dell’Academy andiamo a cena insieme, ci divertiamo. Insomma non è cambiato e non cambierà nulla”. Chiusura per mamma Stefania. Luca rivela. “Parlo sempre lei. Ci parlo, mi confido e l’ascolto e sarà così anche in questa scelta”.