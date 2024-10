MotoGp Thailandia, Bagnaia: “Recuperare punti e difendere il titolo fino alla fine”

In Thailandia l’obiettivo di Francesco Bagnaia e del Ducati Lenovo Team è chiaro: accorciare il distacco, recuperare qualche punto e difendere il titolo fino alla fine. Il team italiani è primo nella classifica riservata alle squadre e ha la chance di vincere il Mondiale a Buriram nel diciottesimo appuntamento MotoGp, in programma questa domenica sul Chang International Circuit.

Nel 2022 il campione del mondo in carica era riuscito a conquistare un terzo posto in una gara complicata dalla pioggia, mentre nel 2023 il pilota torinese aveva ottenuto un seconda posizione dopo una prova molto accesa e ricca di duelli.

Le parole di Bagnaia

Reduce da un terzo posto nell’ultima gara disputata settimana scorsa in Australia, Bagnaia arriva fiducioso e con l’obiettivo di recuperare qualche punto in classifica generale su Jorge Martin (Pramac Racing), in prima posizione con 20 punti di vantaggio."Purtroppo la settimana scorsa a Phillip Island ci è mancato qualcosa per poter lottare per la vittoria, ma sapevamo che su quella pista non sarebbe stato facile", le parole di Bagnaia.