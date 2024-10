Orari MotoGp Thailandia, Sky e Tv8: quando e dove vedere il Gran premio in tv

Buriram, 24 ottobre 2024 – Tre weekend alla fine, 111 punti in palio (25 a ogni gara lunga e 12 in ogni Sprint Race) e 20 punti di distanza. Si arriva alla stretta finale per decidere il titolo mondiale Moto gp 2024 con un duello che riserverà ancora tante sorprese e tanto spettacolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Comanda lo spagnolo, che ha sfruttato l’ottimo feeling a Philip Island per allungare in classifica sul campione in carica, che invece nei precedenti appuntamenti aveva accorciato il divario a 10 punti. Ma in Australia Bagnaia non aveva la stessa velocità di Martin e alla fine una mano l’ha data Marc Marquez, vincendo il gp con una battaglia a suon di sorpassi proprio sul pilota Pramac, con il numero uno che si è dovuto accontentare della terza piazza. Pecco si attende di trovarsi meglio in Thailandia, ma occorre ricordare che Buriram è tracciato favorevole anche a Jorge Martin che l’anno scorso fece doppietta. Insomma, tra i duellanti potrebbe esserci anche un arbitro: Marc Marquez.

Circuito

Progettato dall'architetto tedesco Hermann Tilke, il Buriram International Circuit è stato inaugurato nel 2014 ed è situato a circa 410 km a nord-est della capitale del Paese, Bangkok. La città di Buriram, nella provincia di Buriram, si traduce letteralmente in “città della felicità”, e il suo clima tipicamente caldo e umido è una caratteristica fondamentale della sua posizione nel sud-est asiatico. Il tracciato di 4,554 km comprende 12 curve e dal 2015 vi si svolge il Campionato mondiale MOTUL FIM Superbike. Le sue strutture all'avanguardia comprendono una capacità totale di 100.000 persone, con varie tribune intorno al circuito che offrono agli spettatori incredibili opportunità di visione. Possibilità di sorpasso in curva 1 al termine del rettilineo dei box, in curva 2 al termine del lungo rettilineo opposto e in curva 12, l’ultima del tracciato, dove l’anno scorso c’è stato una battaglia avvincente tra Martin, Binder e Bagnaia.

Precedenti

Si corre sul tracciato di Buriram dal 2018, anno della prima edizione, con interruzione pandemica di due anni nel 2020 e nel 2021. Nelle prime due edizioni c’è stato il sigillo di Marc Marquez su Honda, capace di vincere sia nel 2018 che nel 2019, mentre nell’edizione 2022 successo a sorpresa di Miguel Oliveira su KTM. L’anno scorso, come detto, vittoria di Jorge Martin. Anche Bagnaia ha vinto in Thailandia, ma non nella classe regina: l’attuale campione del mondo ha trionfato in Moto 2 nel 2018. Altri successi italiani a firma di Fabio Di Giannantonio (Moto 3 nel 2018), Luca Marini (Moto 2 nel 2019), Dennis Foggia (Moto 3 nel 2022) e Tony Arbolino (Moto 2 nel 2022).

Programma del weekend

Gli orari, come di consueto quando si corre in Asia, saranno mattutini in Italia. La Moto gp parte venerdì 25 ottobre con le Free Practice alle 5.45 del mattino, mentre gli appuntamenti clou saranno con le qualifiche sabato 26 dalle 5.50, con la Sprint race alle 10, e la gara domenicale che partirà alle 9 del mattino.

Venerdì 25 ottobre

Ore 4 Moto 3 Free Practice

Ore 4.50 Moto 2 Free Practice

Ore 5.45 MotoGp Free Practice 1

Ore 8.15 Moto 3 Practice 1

Ore 9.05 Moto 2 Practice 1

Ore 10 MotoGp Practice

Sabato 26 ottobre

Ore 3.40 Moto 3 Practice 2

Ore 4.25 Moto 2 Practice 2

Ore 5.10 MotoGp Free Practice 2

Ore 5.50 MotoGp Q1

Ore 6.15 MotoGp Q2

Ore 7.50 Moto 3 Q1

Ore 8.15 Moto 3 Q2

Ore 8.45 Moto 2 Q1

Ore 9.10 Moto 2 Q2

Ore 10.00 MotoGp Sprint Race

Domenica 27 ottobre

Ore 4.40 MotoGp warm up

Ore 6.00 Moto 3 Gara

Ore 7.15 Moto 2 Gara

Ore 9.00 MotoGp Gara

Dove vederlo in tv

Tutto il fine settimana di Buriram sarà trasmesso come sempre live dai canali Sky Sport tra Sky Sport 1, 201, e Sky Sport MotoGp, 208. In streaming su Sky Go e Now Tv. In chiaro, Tv 8 trasmetterà in diretta qualifiche e sprint race del sabato, mentre la domenica differita delle gare a partire dalle 11.05 Moto 3, 12.20 Moto 2 e 14.05 MotoGp