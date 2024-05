Martin-Pecco: che duello. Ducati, mercato e scintille

Martin contro Bagnaia. O meglio, Pecco contro Jorge. Sì, il duello riparte da Le Mans e a confermarlo sono i risultati delle libere che hanno acceso il week-end del Gp di Francia. Il più veloce è stato il pilota Pramac, ma il lampo di Bagnaia (secondo) è un messaggio forte e chiaro nella direzione di quanto potrebbe accadere oggi in qualifica e nella Sprint.

"Abbiamo fatto alcune cose alla moto – sono parole di Bagnaia – che... mi hanno fatto far bene anche al venerdì, quando di solito abbiamo problemi. Dunque... il mio primo obiettivo è di partire più avanti possibile in griglia, poi...". Bagnaia vuole che la Ducati vincente, oggi e domani, sia la sua e non quella di Martin o magari di Marquez (Ducati Gresini) che ha vissuto un venerdì complicato. Caduta e tempo pre-qualifiche cancellato e per Marc, insieme a un gesto di stizza, c’è la consapevolezza che risalire posizioni e puntare un risultato in stile Jerez non sarà una passeggiata.

Martin contro Bagnaia, dunque e con Marquez in ritardo. Occhio semmai a baby Acosta che a Le Mans sembra essere tornato quello delle prime tappe del Mondiale. La sua Ktm è un jet e la sua ambizione non conosce limiti: terzo tempo alle spalle dei due big e zampata feroce su Vinales che con l’Aprilia può fare la voce grossa (quarto nelle libere).

Cade e rovina la sua giornata Bastianini con la seconda Ducati factory, costretto così ad affrontare il fine settimana francese in modo molto diverso rispetto alle aspettative.

Problema, questo, che in qualche modo potrebbe avere ripercussioni sul mercato piloti che Ducati sta affrontando per chiudere il team ufficiale del 2025.

Il compagno di squadra di Bagnaia uscirà dal tris Martin-Bastianini-Marquez e la casa di Borgo Panigale, come annunciato da Dall’Igna, presenterà la sua scelta in occasione del Gp del Mugello, il prossimo 2 giugno. In rialzo sembrano le azioni di Marquez, ma in questo la rivoluzione in casa Ducati sarebbe completa, ovvero, Martin (che sicuramente lascerà Pramac) o Bastianini potrebbero passare all’Aprilia.

Il programma. Dalle 8.40 (MotoE) prove libere; MotoGp (10.10 libere; 10.50 e 11.15 qualifiche) e ore 15, Sprint Race, in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.