Moto gp Assen, Pecco super in Olanda: favoriti e orari tv

Assen, 29 giugno 2024 – Pecco Bagnaia sugli scudi ad Assen, sulla scia del suo idolo e mentore Valentino Rossi. Il campione del mondo adora il tracciato olandese, esattamente il Dottore, e piazza una pole position con record della pista e un dominio totale in Sprint Race. E’ lui il candidato principale alla vittoria anche nella gara di domenica per una tripletta che sarebbe da sogno e utilissima per accorciare ulteriormente in classifica rispetto a un comunque solido Jorge Martin. Da valutare Marc Marquez, apparso appannato nel corso del weekend e caduto in Sprint Race dopo poche curve. Timida risalita per Yamaha con un Quartararo di nuovo vicino ai primi.

L’andamento del weekend

Le libere del venerdì hanno visto il marchio di Pecco Bagnaia che ha messo in mostra subito il miglior tempo, complice un track limits per Di Giannantonio che aveva ottenuto la piazza uno. Il campione del mondo ha immediatamente ottenuto buon feeling, con buone sensazioni anche da Marc Marquez, secondo, e Fabio Quartararo, quarto, poi nelle pre qualifiche del venerdì ancora Bagnaia in testa su Vinales e Alex Marquez, con Acosta, in difficoltà, fuori dai primi dieci. Il numero uno ha poi stampato nelle qualifiche una mostruosa pole position con il nuovo record della pista davanti a Vinales e Alex Marquez, mentre il leader della classifica Jorge Martin aveva ottenuto il secondo tempo, ma successivamente è stato penalizzato di tre posizioni in griglia per aver ostacolato Augusto Fernandez. Più indietro Marc Marquez solo settimo dietro Fabio Di Giannantonio.

Griglia di partenza

Fila 1 Bagnaia Vinales A. Marquez Fila 2 Espargaro Martin Di Giannantonio Fila 3 M. Marquez Morbidelli Binder Fila 4 Acosta Bastianini R. Fernandez Fila 5 Quartararo Miller Bezzecchi Fila 6 Rins Olivera Savadori Fila 7 Zarco Mir Marini Fila 8 A. Fernandez Nakagami

Sprint Race: Pecco dominante

Una Sprint Race all’insegna di Pecco Bagnaia, che ha deciso di imporre subito il proprio ritmo e di scremare il gruppo. Il campione del mondo è andato immediatamente forte e aggressivo senza voltarsi, prendendosi la vittoria in maniera autoritaria con oltre due secondi di vantaggio su Jorge Martin, che non è mai riuscito ad attaccarlo e 4 secondi su Maverick Vinales, bravo a saltare Alex Marquez che stava facendo da tappo. E’ invece caduto immediatamente Marc Marquez che ha lasciato sul piatto punti importanti, permettendo a Enea Bastianini di ottenere la quarta piazza davanti a un buon Fabio Di Giannantonio quinto. Segnali di risalita da Yamaha con un discreto Fabio Quatararo settimo a 10 secondi dal vincitore ma a pochi secondi dal gruppo della quarta posizione. Ancora fase di involuzione per Pedro Acosta, solo decimo, e Marco Bezzecchi, undicesimo. I risultati della Sprint permettono a Pecco Bagnaia di accorciare a meno quindi da Jorge Martin (180 a 165), poi Marc Marquez terzo a 136 davanti a Enea Bastianini quarto a 120. Più staccati Vinales a 107 e Acosta a 101.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Assen si conferma circuito per gli italiani. Dopo gli straordinari successi di Valentino Rossi anche l’erede designato Pecco Bagnaia si esalta sul tracciato olandese. Queste le sue dichiarazioni dopo la vittoria: “Il pubblico olandese è incredibile – le parole di Pecco – Adoro questo posto e fin dal venerdì stiamo facendo un lavoro fantastico. L’intento era essere costante cercando di capire se la gomma posteriore può tenere anche sulla gara lunga. Sono felice della vittoria, ma siamo solo a metà del lavoro”. Ammette la superiorità di Bagnaia il rivale Jorge Martin: “Pecco qui è imbattibile, è su un altro pianeta. Ho cercato di inseguirlo ma non era possibile. Ho spinto al massimo e il feeling non era male. Speriamo di essere sul podio anche domenica”. Dopo un paio di gare opache si è ripreso il podio anche Maverick Vinales su Aprilia: “Diciamo che non sono felicissimo perché mi aspettavo di battagliare con Ducati. Sono terzo ma più lento di quanto mi aspettassi e una volta capito che il gap non era colmabile ho preferito non rischiare e chiudere sul podio. In gara ci riproveremo”.

I favoriti

Diciamo che il favorito principale ha la moto rossa con il numero uno. Pecco Bagnaia si è confermato, per ora, più veloce sia sul giro secco sia sul passo gara e si candida a una gara domenicale da assoluto protagonista. L’unica incognita sarà sulla gestione delle gomme, soprattutto la posteriore, ma partendo dalla pole position può fissarsi davanti fin da subito e comandare con il proprio ritmo sfruttando aria libera evitando innalzamento di pressioni e temperature. E’ un vantaggio non da poco considerando che Martin partirà quinto per via di una penalità dopo essere stato da ostacolo ad Augusto Fernandez in qualifica. Il compito di Martin sarà quello di togliersi dal traffico e inserirsi all’inseguimento di Bagnaia. Non sarà facile. Per la lotta al podio attenzione a Maverick Vinales, di nuovo competitivo su Aprilia e sempre temibile quando si svuota il serbatoio. Tutto da valutare Marc Marquez. Qualifica non esaltante e Sprint Race gettata alle ortiche per una perdita di aderenza in curva 2: l’otto volte campione del mondo appare meno in feeling rispetto ad altre circostanze, ma con la sua tenacia e propensione alla lotta può ancora essere protagonista. Possibili outsider della gara Bastianini, Di Giannantonio e Binder. In risalita Fabio Quartararo che può provare a tornare vicino alle prime posizioni grazie agli aggiornamenti sulla sua M1.

Dove vedere la gara in tv

La domenica di Assen partirà alle ore 11 della domenica con la Moto 3, poi alle 12.15 la Moto 2 e alle 14 la Moto gp. Tutto in diretta sui canali Sky Sport a pagamento, in streaming su Sky Go e Now Tv, e su Tv 8 in chiaro.