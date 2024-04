Moto gp, Bastianini: “A Austin il problema sarà Marquez”

Bologna, 7 aprile 2024 - Enea Bastianini non si fida di Marc Marquez in vista del gp delle Americhe in programma settimana prossima a Austin. Il pilota Ducati ha vinto in Texas nel 2022, ma da quando è stato istituita come tappa fissa nel 2013 l’otto volte campione del mondo ha vinto le prime sei edizioni consecutive, sette in totale, lasciando solo ad altri tre il successo (Rins 2019 e 2023 e Bastianini 2022). E ora che Marquez guida una moto competitiva, e ha ritrovato velocità, sul tracciato americano, che gira in senso antiorario, può tornare dominante e pericoloso.

Bastianini: “Marquez sarà un problema”

Il mondiale 2024 si preannuncia molto aperto. Oltre ai duellanti dell’anno scorso, ovvero Jorge Martin e Pecco Bagnaia, c’è un Pedro Acosta da tenere in considerazione, un Marc Marquez di nuovo grintoso dopo essere passato in Ducati e un Enea Bastianini tornato sul podio a Portimao dopo un digiuno che durava dalla Malesia l’anno scorso. Insomma, i pretendenti al titolo sono tanti ma ce n’è uno che ad Austin può fare molta paura: Marc Marquez, già sette volte vincitore. Lo teme proprio Bastianini, che ha dovuto saltare l’edizione 2023 per infortunio ma oggi ci arriva carico dopo il podio a Portimao: “Nel 2023 non ho potuto esserci per l’infortunio, ma conservo bei ricordi di Austin dal 2022. E’ stata la vittoria preferita di quella stagione e sarà bello tornarci”. Attenzione, però, alla variabile Marquez: “Avremo un problema con Marc, perché è molto veloce su quella pista ma siamo sicuri che anche gli altri piloti saranno competitivi”, ancora Bastianini come si legge su motorsport.com. La bestia punta a tornare sul gradino più alto e dopo una stagione difficile causa infortuni e l’inizio di 2024 è stato decisamente incoraggiante: “La mentalità sarà sempre la stessa, penso che abbiamo iniziato con il piede giusto quest’anno”, ha rimarcato il pilota Ducati. Insomma, Lenovo può avere due piloti in lotta per il titolo ma per ora Bastianini non si concede a voli pindarici anche se i progressi sono stati importanti: “Abbiamo lavorato bene tutto l’inverno, sapevo che l’inizio della stagione sarebbe stato un po’ più difficile perché in Qatar ho faticato di più. Ma sappiamo anche quali sono gli aspetti su cui lavorare, quindi possiamo dire non di essere calmi, ma di essere fiduciosi”. Intanto, il circus andrà in Texas con Martin in testa con 60 punti, davanti ai 42 di Brad Binder e i 39 proprio di Bastianini, che ha sfruttato la caduta di Pecco Bagnaia a Portimao per scavalcarlo in classifica. Il campione del mondo è infatti attardato in quarta posizione con 37 punti, davanti a Pedro Acosta quinto con 28 mentre Marc Marquez è sesto a 27. Ad Austin appuntamento fissato per domenica 14 aprile in orario di prima serata in Italia: la gara è in programma alle 21 della sera.