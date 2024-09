Orari MotoGp Aragona: come seguirlo in tv e i segreti del circuito

Roma, 27 agosto 2024 – Riparte la MotoGp dopo il gran premio d’Austria, ancora dominato da Ducati, con il gran premio di Aragona. Si chiude agosto con un tracciato spagnolo, molto caratteristico ma sempre con Ducati favorita (otto triplette in fila) e un duello iridato tra Bagnaia e Martin sempre più infuocato. Pecco, con la vittoria di Spielberg, è risalito in vetta con 5 punti di vantaggio sullo spagnolo, mentre sembrano tagliati fuori sia Bastianini che Marquez, terzo e quarto ma ormai troppo staccati. L’otto volte campione del mondo, però, vuole la prima vittoria con Ducati e ad Aragon ha vinto cinque volte, di cui quattro consecutive dal 2016 al 2019, prima ovviamente di quel grave infortunio a Jerez nel 2020. Non è un tracciato esclusivamente Ducati, che ha vinto 4 volte dal 2010, ma la superiorità tecnica di Borgo Panigale è oggi troppo marcata per non considerarla la favorita della contesa. Ci proveranno Aprilia e KTM, mentre la risalita giapponese è tutta da verificare dopo i test privati Yamaha a Misano, con anche Andrea Dovizioso in sella alla M1. In crisi anche Honda, ormai proiettata al 2025 e al probabile arrivo di Sterlacchini, ex Ducati ed ex KTM. I giapponesi si affidano a chi ha sviluppato, con successo, i prototipi europei, ma è ancora un percorso lungo e che richiede tempo. Il divario è ampio e colmarlo non è semplice, ma in molti confidano sul 2025, quando Ducati avrà due moto in meno, quindi dati inferiori da analizzare, e tre piloti di talento usciti per rafforzare gli altri marchi, Bastianini in KTM e la coppia Martin-Bezzecchi in Aprilia. E’ molto probabile che alla fine tutto si ridurrà a un altro duello tra Bagnaia e Martin.

Circuito

Struttura ultramoderna, il MotorLand Aragón affonda le sue radici in una solida storia di corse su strada ad Alcañiz, che ha ospitato eventi tra il 1963 e il 2003. I parametri per la sicurezza che sconsigliavano di proseguire in questa direzione hanno portato alla proposta e alla costruzione di un complesso sportivo dedicato agli sport motoristici. Con il sostegno delle istituzioni locali, il famoso architetto tedesco Hermann Tilke è stato incaricato di progettare la struttura. Il circuito, lungo 5,077 km e dotato di 17 curve, è stato ampiamente apprezzato dai piloti dopo il suo primo Gran Premio nel 2010 ed è stato premiato con il riconoscimento IRTA Best Grand Prix of the Year, la prima volta che un circuito ha ricevuto il premio nell'anno del suo debutto. Diverse le possibilità di sorpasso, a partire da curva 1 dopo il rettilineo dei box, poi nel tornantino di curva 5 che apre la zona mista centrale e infine in curva 16 dopo il lunghissimo rettilineo opposto.

Precedenti

Si corre ad Aragon dal 2010 con un successo di Ducati con Casey Stoner, poi replicato nel 2011. Marc Marquez, in quella edizione, vinse la gara Moto 2. Dal 2012 al 2020, invece, è stato dominio giapponese con Daniel Pedrosa su Honda, poi nel 2013 prima vittoria di Marquez, seguita da una doppietta di Jorge Lorenzo su Yamaha. L’otto volte iridato, come scritto in precedenza, ha vinto dal 2016 al 2019 in maniera ininterrotta, mentre nel 2020 c’è stato l’assolo di Alex Rins su Suzuki. Nel 2021 e nel 2022 successi di Ducati a firma Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. Nel 2023 il gp non è stato disputato.

Programma del weekend

Consueto programma di gare per la Moto gp ad Aragon. La top class parte il venerdì alle 10.45 con le free practice poi alle 15 la sessione che porterà i primi dieci tempi direttamente in Q2. Al sabato altra sessione di Free Practice alle 10.10, poi via con le qualifiche alle 10.50 e la Sprint Race alle 15. Domenica gare in orari canonici per il motomondiale: Moto 3 alle 11, Moto 2 alle 12.15 e Moto gp alle 14.

Venerdì 30 agosto

Ore 9.00 Moto 3 Free Practice

Ore 9.50 Moto 2 Free Practice

Ore 10.45 Moto gp Free Practice

Ore 13.15 Moto 3 Practice 1

Ore 14.05 Moto 2 Practice 1

Ore 15.00 Moto gp Practice

Sabato 31 agosto

Ore 8.40 Moto 3 Practice 2

Ore 9.25 Moto 2 Practice 2

Ore 10.10 Moto gp Free Practice

Ore 10.50 Moto gp Qualifiche 1

Ore 11.15 Moto gp Qualifiche 2

Ore 12.50 Moto 3 Qualifiche 1

Ore 13.15 Moto 3 Qualifiche 2

Ore 13.45 Moto 2 Qualifiche 1

Ore 14.10 Moto 2 Qualifiche 2

Ore 15.00 Moto gp Gara Sprint

Domenica 1 settembre

Ore 9.40 Moto gp Warm Up

Ore 11.00 Moto 3 Gara

Ore 12.15 Moto 2 Gara

Ore 14.00 Moto gp Gara

Dove vederlo in tv

Come di consueto, sarà Sky Sport a trasmettere integralmente il weekend di gara di Aragon. I canali di riferimento saranno Sky Sport Moto gp, canale 208, e Sky Sport 1, 201, in streaming su Now Tv e Sky Go. I telecronisti saranno Guido Meda e Mauro Sanchini per la Moto gp. Per quanto riguarda la tv in chiaro,Tv 8, canale 8 del digitale terrestre, trasmetterà live le qualifiche del sabato, di tutte le classi, e la Sprint Race.

Differita, invece, per le gare della domenica con questi orari: Moto 3 alle 14, Moto 2 alle 15.15 e Moto gp alle 17. Sarà ancora grande spettacolo sui circuiti del motomondiale, con un duello tra Bagnaia e Martin che si sta incendiando e che rischia di riproporsi esattamente come quello dell’anno scorso. Marquez e Bastianini alle ultime chance per riaprire i giochi. Difficile, forse impossibile.