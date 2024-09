Moto gp, Marquez grande favorito ad Aragon. Difficoltà Bagnaia: i pronostici

Aragon, 31 agosto 2024 – Il gran premio di Aragon sembra tornato affare di Marc Marquez, plurivincitore sul tracciato spagnolo nell’epoca del dominio Honda. L’otto volte iridato ha dominato la qualifica e la Sprint Race, con distacchi sensibili seppur amministrando: è tornato il re. Di fatto, la sua velocità appare non raggiungibile dagli altri, soprattutto da Pecco Bagnaia, poche volte visto così in difficoltà come in questo weekend. Poi attenzione alla risalita di Acosta, terzo nella sprint con Gas Gas, e anche alla velocità di Alex Marquez. Insomma, sembra affare spagnolo il gran premio di Aragona.

Griglia di partenza

Stratosferica pole position di Marc Marquez che ha rifilato quasi un secondo alla prima fila e oltre due secondi al decimo. Un assolo del pilota di Cervera, che poi si è protratto anche in Sprint Race, vinta davanti a Martin e Acosta. Bagnaia ha limitato i danni con la terza piazza, Martin invece scattera quarto davanti ad Alex Marquez e Franco Morbidelli. In ripresa Honda con la decima piazza di Johann Zarco. Lontani gli altri italiani con Bezzecchi e Bastianini in quinta fila, Di Giannantonio in sesta e Marini in settima. Fila 1 M.Marquez Acosta Bagnaia Fila 2 Martin A.Marquez Morbidelli Fila 3 Binder Olivera R.Fernandez Fila 4 Zarco Espargaro Vinales Fila 5 Bezzecchi Bastianini Miler Fila 6 Di Giannantonio Quartararo Nakagami Fila 7 A.Fernandez Marini Rins Fila 8 Mir.

Marquez super favorito

Marc Marquez si è dimostrato ad Aragon più veloce nel giro secco e sul passo. L’otto volte campione del mondo può interrompere il digiuno anche nelle gare domenicali e solo un suo errore o un problema potrebbero impedirgli di vincere. Sul ritmo non c’è gara, neanche per Martin che ha provato a stargli a ruota in Sprint Race. Il pilota Prima Pramac, però, può anche sfruttare il secondo posto per guadagnare altri punti a Bagnaia, alle prese con problemi irrisolvibili sulla sua Ducati. Per un posto sul podio si candida anche Pedro Acosta che dovrà giocarselo con Alex Marquez, Brad Binder e, perché no, Franco Morbidelli che parte quarto. E Bagnaia? Gli manca totalmente il feeling all’anteriore. Lo ha sofferto venerdì, lo ha sofferto sabato e non sembra risolvibile. In Sprint Race Bagnaia ha avuto problemi anche al via, è partito sul lato sporco e la gomma è slittata, ma in ogni caso fin da subito si è capito che il feeling non era presente. Che problema è? Bagnaia non lo ha specificato, ma ha lasciato intendere che non c’è possibilità di risolverlo e forse una top five potrebbe essere considerata utile ai fini della classifica per limitare i danni: “Già in curva 5 quando ho provato a passare Oliveira ho capito che qualcosa non funzionava – le sue parole – E’ la stessa cosa accaduta venerdì ed è fuori dal nostro controllo. Non dicò cosa è successo, ma non dipende da me, dalla moto o dal team. Non possiamo farci niente”. Gare a partire dalle 11 con la Moto 3, 12.15 Moto 2 e 14 Moto gp. Tutto live su Sky Sport 1 e Sky Sport Moto gp. In differita su Tv 8 dalle 14 con la Moto 3, 15.15 Moto 2 e 17 Moto gp. Leggi anche - Moto gp Aragon, Marquez vince la Sprint Race, difficoltà Bagnaia