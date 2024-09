Moto gp, Marquez non risponde alle accuse di Rossi: “Non perdo tempo con lui”

Misano Adriatico, 20 settembre 2024 – Sta per arrivare Misano 2 dopo i fischi a Marc Marquez a Misano 1. Il grande nemico e rivale di Valentino Rossi non è molto amato dai tifosi italiani, anche se Pecco Bagnaia ha più volte detto di volersi tenere fuori dalla rissa, e questo sentimento potrebbe essere ulteriormente acuito nel weekend, quando al Simoncelli si replica due settimane dopo. Nei giorni scorsi il Dottore ha rincarato la dose sul mondiale 2015, quello che, a detta sua, gli è stato proibito da Marc Marquez. Lo spagnolo lo avrebbe fatto perdere di proposito tra Philip Island e Malesia, dove poi è sopraggiunta la penalità a Rossi (ultimo in griglia a Valencia). In una recente puntata del podcast di Migno Mig Babol, Rossi è tornato sull’accaduto con parole pesanti ‘ci fu uno sguardo di intesa tra Marquez e Alzamora quando mi venne data le penalità’ e ancora ‘amici spagnoli mi hanno detto che Alzamora andava in giro nel paddock a dire che non mi avrebbero fatto vincere il mondiale’. Insomma, guerra ancora aperta.

Marquez: “Non ho tempo da perdere”

Rossi ha smesso di correre, ora si dedica alle auto, mentre Marquez è ancora lì in pista e cerca di vincere il nono mondiale per eguagliarlo. La doppia vittoria tra Aragon e Misano 1 ha rilanciato il pilota di Cervera, che conserva qualche possibilità di titolo. Ma riecheggiano le dichiarazioni di Rossi e Marquez non vuole distrazioni, facendolo capire così in conferenza stampa a Misano: “In questo momento ho pensieri più importanti per la testa, non ho tempo da perdere con un altro pilota”, la risposta di Marc. Che possa essere un gioco psicologico quello di Rossi? Marquez è convinto di no: “Non ha funzionato nel 2016, non si otterrebbe nulla nemmeno adesso. Cosa cerca Rossi? Chiedetelo a lui”. Insomma, Marquez, come è normale che sia, si nega sull’argomento e rimane concentrato sugli ultimi gran premi, dove dovrà essere perfetto per tornare a tutti gli effetti in lotta per il campionato. Anche Bagnaia vuole rimanerne estraneo, lui in Moto gp all’epoca non c’era e non sono affari suoi le querelle tra due ex rivali. “Sono fuori dal contesto, non correvo in Moto gp in quegli anni e voglio rimanerne fuori. Non mi riguarda”, il laconico commento del campione del mondo. Tornando a Marquez, c’è ancora una piccola possibilità di giocarsi il mondiale, ma servirà essere perfetti da qui alla fine e sperare in qualche punto perso da parte dei rivali Martin e Bagnaia: “Siamo più vicini al livello che vogliamo ottenere, ma serve migliorare ancora per il mondiale. Partiamo da una situazione di svantaggio ed è difficile recuperare punti a piloti che sono superiori in termini di costanza”, la risposta dell'otto volte iridato. Domenica gara lunga alle 13, un’ora prima per evitare la contemporaneità con la Formula 1.