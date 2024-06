Moto Gp, Razgatlioglu parla chiaro: “Sto parlando con tre marchi diversi”

Bologna, 25 giugno 2024 – Toprak Razgatlioglu punta alla Moto gp per il 2025. Nonostante il pilota turco abbia un contratto biennale con BMW, quindi fino al 2025, c’è aria di salto di categoria, forte delle prestazioni in Superbike, è leader del mondiale, che sembrano aver convinto almeno tre team del motomondiale. Chi cura i suoi interessi, che è Kenan Sofuoglu, aveva già avvisato BMW nei giorni scorsi, ma la casa tedesca ha richiamato tutti all’ordine, perché c’è un mondiale 2024 da portare a casa e un contratto biennale da rispettare, ma basterà a trattenere Toprak che culla il grande salto tra i prototipi? Forse no. C’è aria di rivoluzione in Moto gp, perché si è scatenato un effetto domino tra i piloti e in qualche team si sono liberate delle selle, soprattutto se Prima Pramac dovesse passare in Yamaha.

Toprak: “In contatto con tre marchi”

Sembrava un azzardo il passaggio di Toprak Razgatlioglu in BMW, lasciando Yamaha con cui aveva vinto un mondiale, ma oggi è l’unico che sembra in grado di scalfire l’egemonia Ducati con Alvaro Bautista, due volte iridato, e Nicolò Bulega, attualmente secondo e promosso dal campionato Supersport. Invece, il turco ha disputato un avvio di stagione eccellente e con la doppietta di Misano ha cementato la vetta della classifica iridata. Le sue prestazioni non sono passate inosservate nel paddock della Moto gp, soprattutto per come è in grado di staccare e governare la moto, così tre marchi lo avrebbero contattato per la prossima stagione nonostante lui abbia un contratto con BMW. Lo ha affermato lo stesso Toprak a Motorsport.com versione turca: “Sto pensando alla Moto gp in questo momento – le sue parole – Vedremo se sarà già nel 2025 o nel 2026. Ci sono squadre con cui sto parlando”. Nel contratto di Razgatlioglu con BMW dovrebbe però esserci una sorta di escape a favore del turco in caso di chiamata interessante dalla Moto gp, ed è quella la chiave che permette a Toprak di ipotizzare un passaggio nella top class già dal prossimo anno. “Non ci sono accordi ufficiali, lasciamo tutto nella mani del tempo – ancora Razgatlioglu – Io vorrei andare già nel 2025 e capisco che BMW non sia contenta, ma per la mia carriera sarebbe meglio andare in Moto gp il prima possibile”. A oggi non è dato sapere con chi stia dialogando il suo manager, ma almeno tre marchi sono interessati a lui: “Sofuoglu sta parlando con tre team diversi e anche nelle stagioni precedenti ho avuto offerte, ma non erano così attraenti. Per ora valutiamo ma ancora non ci sono informazioni chiare”. Intanto, nel weekend si torna in pista dopo tre settimane con il gp di Olanda ad Assen. Per quanto riguarda gli orari, con doppia diretta Sky e Tv 8, al sabato la Sprint Race alle 15 e domenica la gara lunga Moto gp alle 14.