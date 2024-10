MotoGp, Albesiano lascia Aprilia dopo 11 anni e va in Honda. Lo sostituisce Sterlacchini

Motegi, 4 ottobre 2024 – Si muove il mercato dei tecnici in Moto gp. Molto attivo il Giappone, soprattutto Honda, che è alla ricerca di una linea di sviluppo chiara per ritornare ai vertici della top class. L’ala dorata, dunque, ha deciso di pescare in Italia affidandosi alla sapiente intelligenza di Romano Albesiano, perno di Aprilia da undici anni. Sarà lui a guidare il progetto Motogp, una decisione che ha portato a un effetto domino di decisioni a Noale che nel frattempo ha scelto Fabiano Sterlacchini come direttore tecnico. Insomma, grossi movimenti tra i rivali di Ducati nell’ottica di una stagione tutta da vivere con due moto in meno per Borgo Panigale, da 8 a 6, e tre piloti usciti (Bastianini, Bezzecchi e Martin). Due di questi, peraltro, guideranno proprio un’Aprilia il prossimo anno.

Aprilia in grande stile: Sterlacchini per Bez e Martin

Finale di stagione in calando per Aprilia che sta faticando a tenere il ritmo di Ducati e KTM, ma per il 2025 si punta al bersaglio grosso con l’arrivo dell’attuale leader del mondiale, Jorge Martin, e di un talento puro come Marco Bezzecchi, che saranno affiancati da un nuovo responsabile: l’ex Ducati Fabiano Sterlacchini. Sarà lui il direttore tecnico al posto di Roman Albesiano e dopo aver contribuito alla risalita di KTM, con cui ha risolto il rapporto per il 2024, ora proverà a fare lo stesso a Noale: “Aprilia Racing è orgogliosa di annunciare che Fabiano Sterlacchini sarà il nuovo Direttore Tecnico a partire da lunedì 18 novembre – si legge nella nota – L’arrivo di Sterlacchini è un altro passo importante nel rafforzamento del progetto Moto gp dopo l’arrivo di due piloti di talento come Jorge Martin e Marco Bezzecchi”. Aprilia va dunque all-in e si affida a chi, in passato, ha contribuito ai grandi successi di Ducati.

In Honda va Albesiano

A sorpresa, invece, è poi arrivato l’annuncio di Honda che ha ingaggiato a partire dalla prossima stagione Romano Albesiano. Dopo undici anni di Aprilia, il tecnico italiano passa alle giapponesi e va a sostituire Ken Kiwauchi che nel frattempo è stato spostato al test team Honda. Albesiano probabilmente lavorerà dall’Europa per cercare di fornire a Honda quel guizzo in termini di progetto che negli ultimi anni è sempre mancato. L’ala dorata ha faticato a trovare una strada chiara di sviluppo e spesso sono state provate nuove componenti che non hanno funzionato. Serve trovare una rotta univoca: “Honda Racing è lieta di comunicare l’arrivo di Romano Albesiano come Direttore Tecnico. A partire dal 2025 Albesiano supervisionerà il progetto Moto gp e lo sviluppo della RC231V”, la nota dei giapponesi. Soddisfatto il team manager di Honda Alberto Puig: “I tempi cambiano ed è importante collaborare con persone dal Giappone e avere un direttore in Europa ci può aiutare – la sua analisi – La cosa importante è avere un sistema e Albesiano ha tanta esperienza e ha fatto grandi cose in questi anni. Possiamo fare un passo avanti con il suo aiuto. Getterà le basi per la squadra”.

