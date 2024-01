MotoGp, Rivola punta Bastianini per Aprilia: “Enea mi piace”

Bologna, 29 gennaio 2024 - L’Aprilia vuole un pilota italiano per il 2025. L’idea del CEO Massimo Rivola è riportare Aprilia ai successi di un tempo con un pilota tricolore alla guida. E’ stato lo stesso dirigente della squadra corse di Noale ad ammettere questa volontà nel corso della presentazione del team americano Trackhouse Racing che da questa stagione sostituirà il vecchio team di Razali come cliente Aprilia. A disposizione della struttura a stelle e strisce ci sarà una moto ufficiale aggiornata, la guiderà Miguel Oliveira, e una moto 2023 affidata a Raul Fernandez. Entrambi i piloti sono stati confermati e in generale i quattro piloti Aprilia, considerando Espargaro e Vinales, saranno in scadenza a fine 2024. Significa un possibile effetto domino a partire dal 2025 e in questa situazione Aprilia andrà a caccia, presumibilmente, di un pilota italiano.

Rivola: “Bastianini mi piace, non è un segreto”

Aprilia e un pilota italiano, un binomio forse destinato a ritornare. Ci crede Massimo Rivola che ha già identificato un possibile obiettivo di mercato: Enea Bastianini. In una intervista a GpOne, il CEO di Aprilia è stato chiaro sulle qualità di Enea, ora in Ducati ufficiale, e chissà che nel 2025 le due entità non possano convolare a nozze. Per il momento, Aprilia ha sotto contratto fino a fine stagione i suoi quattro piloti, di cui tre guideranno una moto ufficiale: Espargaro e Vinales nel team principale e Oliveira nel tram Trackhouse Racing, ma per il futuro tutto è aperto. Aprilia dunque sbarca negli States per sostituire Razali, di fatto una occasione anche a livello marketing: “Penso sia una opportunità - le sue parole - L’obiettivo a lungo termine e avere tutte moto ufficiali ed è per noi una occasione sia a livello di prestazioni che di marketing”. A Oliveira la moto ufficiale 2024, a Fernandez la vecchia 2023, ma la strategia si gioca anche sui tavoli futuri, quando cioè rischia di scatenarsi un effetto domino su tutti i piloti in scadenza nel 2024. Aprilia, qualora dovesse separarsi da qualcuno dei suoi attuali drive sotto contratto, punterebbe con decisione su Enea Bastianini: “Penso si sappia che Enea è uno dei piloti che più mi piace - ancora Rivola, come riportato da motorsport.com - Pernat sa bene come la penso e sono certo che un pilota italiano ci farebbe comodo, ma se sarà Bastianini o un altro è presto per dirlo”. D’altronde, vincere con un pilota italiano su moto italiana rappresenterebbe uno sprint a tutto tondo per il mondo Aprilia, un po’ come successo con Ducati e Pecco Bagnaia. Rivola sembra crederci, anche se è presto per sbilanciarsi sul futuro dei quattro piloti sotto contratto: “Vincere con un pilota italiano ci darebbe grande cassa di risonanza - l’ammissione del CEO - Ma è presto per parlarne, siamo contenti dei nostri quattro piloti e i primi tre mesi di campionato saranno selvaggi per il mercato del prossimo anno”.