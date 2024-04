MotoGp, Ezpeleta apre a Bmw: “Costruttore importante”

Bologna, 10 aprile 2024 – Un ingresso di Bmw in MotoGp rappresenta una concreta possibilità. Gli organizzatori del motomondiale sono pronti a varare le nuove regole a partire dal 2027 e c’è l’intenzione di aprirsi a nuovi costruttori, soprattutto dopo l’uscita di Suzuki due stagioni fa. Da un lato i nuovi regolamenti aprono scenari tecnici interessanti, quindi la possibilità per nuovi marchi di partire con meno ritardo tecnologico rispetto a chi da decenni partecipa al mondiale, dall’altro la top class vedrebbe di buon occhio l’allargamento a nuovi costruttori, soprattutto se di grande richiamo come Bmw. La casa tedesca qualche settimana fa ha aperto a questa ipotesi. Per ora il marchio bavarese sta puntando forte sulla Superbike dove ha strappato a Yamaha l’ex campione del mondo Toprak Razgatlioglu per cercare di strappare il titolo a Ducati, ma il nuovo CEO Markus Flasch sta valutando attentamente se impegnare Bmw in altre categorie, che significa appunto MotoGp.

Ezpeleta: “Bmw costruttore importante”

C’è una grossa apertura da parte del Ceo Carmelo Ezpeleta per l’ingresso di Bmw in MotoGp. La nuova struttura regolamentare, nella mente degli organizzatori, dovrebbe non solo ricreare maggiore spettacolo ma anche consentire a nuovi costruttori di entrare. Bmw è da tempo partner della Moto gp, fornisce infatti le vetture di sicurezza in ogni gran premio, e per quanto riguarda le competizioni sportive, dopo Superbike, potrebbe esserci l’idea di un ingresso in MotoGp. Le nuove regole 2027 possono dare una mano. Innanzitutto motori da 850cc a diminuire un po’ la potenza, poi limitazioni consistenti all’utilizzo delle alette aerodinamiche per evitare un effetto Formula 1 nella difficoltà dei sorpassi e nei vortici aria sporca che influenzano le prestazioni di chi insegue. Tutto utile per un eventuale ingresso di nuovo marchi. Nel giro di poche settimane il via libera al nuovo regolamento dovrebbe arrivare: “A breve pubblicheremo le nuove regole e a livello di ingressi vedremo cosa sarà fattibile. I marchi potranno valutare i nuovi regolamenti e sarebbe interessante vedere nuovi costruttori. Bmw è un costruttore importante”, il chiaro commento di Carmelo Ezpeleta a Gpone. La pista esiste ed è stata confermata qualche settimana fa dal nuovo Ceo di Bmw Markus Flasch, che a differenza del suo predecessore ha aperto ad uno scenario futuro in MotoGp: “Siamo partner da anni di Moto gp e sono stato a tutte le gare, conosco i responsabili e siamo sempre un marchio già presente sul posto, ma dal punto di vista tecnologico un ingresso in gara deve avere un senso e lo stiamo valutando. Non è una ipotesi da escludere” - il commento di Flasch. Intanto, nel weekend si disputerà il gran premio delle Americhe a Austin con Jorge Martin leader del mondiale e una coesistenza Bagnaia-Marquez che dovrà trovare un equilibrio dopo la caduta a Portimao. Si corre in prima serata ora italiana su un tracciato in cui il pilota di Cervera ha vinto sette volte sulle dieci edizioni disputate. Vorrà sicuramente riprovarci avendo ora, a differenza dell’ultimo biennio, una moto competitiva…

