Motomondiale al via. Bagnaia e Marquez, vince sempre la Ducati

"Mi sento molto in forma. Sono felice e il contratto mi permette di affrontare la stagione con maggiore tranquillità. Poi se mi chiedete del terzo titolo mondiale… Beh, tre è già meglio di due

(sorride ndr), ma non sarà facile anche se mi sento bene".

Pecco Bagnaia accende il suo 2024 (oggi il via in Qatar) con una bella dose di ottimismo e voglia di sognare. E’ lui il favorito al titolo, non ci sono dubbi, ma proprio nella prudenza delle previsioni, Pecco ha saputo costruire le sue magìe nelle stagioni scorse e il trend rimane lo stesso. "Martin, Enea e tanti altri _ dice _ hanno la possibilità di lottare per vincere e questo renderà la battaglia più spettacolare. Io ho voglia di riprovarci".

Bella la storia d’amore che ha portato al rinnovo del contratto con la Ducati fino al 2026. "Ducati voleva me e io volevo Ducati. Non ci sono mai stati dubbi".

Riflettori anche su Marquez che ha puntato sulla Desmosedici del team Gresini: "Ogni atleta _ ha detto ieri _, ha momenti di calo e vuole misurarsi in fretta per capire come ripartire. Ecco, il mio 2024 è questo".

In tv. Oggi le prove libere del Gp del Qatar (13.40 e 17.55 la MotoGp) con diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.

Riccardo Galli