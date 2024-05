Sorpresa Ducati: giù dal podio del venerdì

Viene voglia di rileggerla più volte la scaletta dei tempi che ha acceso i riflettori sul Gp di Catalogna. Rileggerla con l’obiettivo di scoprire dov’è l’errore. Già, perchè alzi la mano chi si ricorda da quanto tempo – anche se stiamo parlando semplicemente delle libere del venerdì – non c’erano Ducati su quello che si chiama podio virtuale.

E così la statistica deve essere aggiornata dopo quanto accaduto ieri pomeriggio a Barcellona, dove i più veloci sono stati Aleix Espargaro, Brad Binder e Pedro Acosta. Rispettivamente in sella a una velocissima Aprilia e due Ktm che in questo weekend sembrano avere la possibilità di fare la voce grossa. Espargaro e la sua Aprilia, dicevamo: quasi un premio, un applauso, un qualcosa da mettersi dentro con emozione per Aleix che appena 24 ore prima del giro-lampo di ieri, aveva annunciato il suo addio alle gare di MotoGp con la fine del 2024. Bello.

Poi appunto ecco i ragazzi terribili della Ktm (occhio ad Acosta già nella Sprint di oggi). E le Ducati? Il più bravo è stato Bagnaia. Passo gara eccellente, gestione della Desmo 2024 che sembra aver cancellato le difficoltà accusate mille volte nelle libere e obiettivo (forte e chiaro) di puntare con decisione a ottenere il massimo in qualifica, nella Sprint e ovviamente domani in gara. Pecco vuole Barcellona, proprio come Martin (nella foto, Ducati–Pramac), supersonico al mattino (primo) e meno lucido nel pomeriggio (sesto tempo). Martin vuole giocarsi a Barcellona un allungo sensibile nella classifica mondiale per poi affrontare le difficoltà ’italiane’ di correre a casa di Pecco, al Mugello, fra sette giorni.

Il venerdì di Barcellona ha poi messo sul piatto un altro paio di situzioni da monitorare: la buone sensazioni consegnate da Morbidelli (Pramac) e l’affanno di Marc Marquez (Ducati Gresini) che ha chiuso dodicesimo e proprio come in Francia dovrà prepararsi a una Sprint e a una gara di rincorsa, partendo da una griglia infelice. Problemi anche per Bezzecchi (Pertamina-Vr46) fermo nella posizione numero quindici.

Il programma. Oggi libere (Moto3) dalle 8.40. Ore 10.10 libere MotoGp, con qualifiche alle 10.50. Sprint Race alle ore 15, tutto in diretta su SkyMotoGp e in streaming su Now.