Vale e Luca fratelli vincenti. Rossi-Marini battono tutti. Bagnaia sesto nella 100 km

Che spettacolo, la 100 km dei Campioni. Staccate, derapate, scivolate, sorpassi: tutto e sempre al limite. E alla fine, lo show, assolutamente fatto in casa con Valentino che (in coppia con il fratello, Luca Marini) è riuscito a mettersi dietro la schiera dei big del motociclismo che si erano dati appuntamento al Ranch per la sfida dei campioni (e amici) diventata ormai un classico delle vacanze invernali delle due ruote.

Rossi e Marini imbattibili e in trionfo, con Luca vero mattatore della due giorni della 100 km, visto che era stato il migliore anche nella gara dell’Americana, venerdì, prologo decisivo e spettacolare della sfida di ieri, dove il pilota Honda, che ha appena salutato il Team Vr46, ha vinto proprio in coppia con Valentino.

Alle loro spalle si è piazzato il duo Bartolini-Vietti, a un soffio dalla prestazione dei vincitori, e sul podio in terza posizione anche la coppia Morbidelli-Migno, che aveva messo la firma sui migliori tempi nelle prove libere. Rossi e Marini, insieme e vincenti, proprio come era stato due anni fa, nell’edizione numero sette della 100 km, quella del 2021.

E il campione del Mondo della MotoGp, Bagnaia? Pecco, in coppia con il ‘gemello’ dell’ Academy Marco Bezzecchi ha sofferto più del previsto e ha chiuso la gara in sesta posizione. Podio e poi festa con carne alla brace e birra, prima di iniziare a fare sul serio in direzione del Mondiale 2024 che accenderà i riflettori sui team nelle prossime settimane, con la prima sessione di prove ufficiali, in Malesia, nei primi giorni del mese di febbraio. La prima tappa del Mondiale 2024 è in programma l’8 marzo con il Gp del Qatar.