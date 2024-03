Atletica, Alex Schwazer fuori dalle Olimpiadi Parigi 2024: il Tas respinge il ricorso sulla squalifica

Losanna, 15 marzo 2024 – Sfuma definitivamente il sogno Parigi 2024 per Alex Schwazer. Il Tas, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha infatti respinto il ricorso del marciatore italiano, oro olimpico a Pechino 2008, contro la decisione che l’Atletica Integrity Unit (Aiu) che aveva gli aveva comminato una sospensione per doping della durata di 8 anni che ormai decorre dall’11 agosto 2016.

L’atleta altoatesino era stato squalificato in seguito alla sua seconda violazione del Codice Mondiale Antidoping. La sanzione comminata a Schwazer gli impedirà di fatto di prendere parte alle prossime Olimpiadi in programma ad agosto a Parigi. A commentare la decisione dell’organismo di Losanna, Sandro Donati, che aveva seguito l’ex marciatore nella sua preparazione poi sfumata: “Mi dispiace per Alex, per la sua grande passione e perché ci ha sperato fino all'ultimo. Personalmente, non mi sarei mai rivolto a questa gente, mai più. Per me questa gente non esiste.”