Atletica, anche la 4x100 donne alle Olimpiadi: delusione per la 4x400 mista

Saranno quattro (per ora) le staffette italiane alle Olimpiadi di Parigi 2024. La conclusione delle World Relays di Nassau hanno infatti consegnato un poker di qualificazione alla spedizione azzurra dell'atletica: dopo il pass ottenuto dalla 4x100 maschile e dalle 4x400 di uomini e donne, è arrivata il biglietto per i prossimi Giochi Olimpici anche per la 4x100 femminile che sfrutta al meglio l'opportunità del ripescaggio.

Dopo una prima prova opaca nella gara di sabato, le ragazze italiane non hanno sbagliato e dopo alcuni aggiustamenti tecnici voluti e forzati (vedi il cambio per infortunio di Anna Bongiorni con Irene Siragusa), come la sostituzione di Alessia Pavese con Arianna De Masi in quarta frazione, sono riuscite a chiudere la prova in 42”60, terzo miglior tempo nazionale dopo i due crono di Budapest 2023.

Zaynab Dosso è stata assoluta protagonista, con una partenza bruciante e una prima frazione chiusa 11.47 che ha visto subito l'Italia avanti. Il testimone poi è passato a Dalia Kaddari (10.24), per poi dare spazio a Irene Siragusa che in curva ha fatto 10.58, con l’esordiente Arianna De Masi a chiudere sul rettilineo finale in 10.31. L'Italia si qualifica così con la Costa d’Avorio, la Nigeria, la Giamaica, la Svizzera e Trinidad & Tobago.

Le World Relays per la 4x100 donne sono state vinte dagli Stati Uniti (41”85) su Francia e Gran Bretagna. Delusione invece per la 4x100 maschile che, dopo aver ottenuto il pass olimpico nelle batterie, è stata squalificata dalla finale di specialità dopo un cambio irregolare tra Marcell Jacobs e Lorenzo Patta dopo aver concluso la prova in terza posizione e aver conquistato il bronzo, ma soprattutto per la 4x400 mista che non è riuscita ad accedere alle Olimpiadi in questa rassegna alle Bahamas.

Lapo Bianciardi, Anna Polinari, Riccardo Meli e Alice Mangione hanno chiuso al quarto posto nella batteria dei ripescaggi, arrivando a tagliare il traguardo con un crono complessivo di 3:16.47 dietro a Germania (3:13.85), Svizzera (3:14.12) e Canada (3:14.66). Per loro non è ancora sfumato il sogno olimpico però: l'ultima chance sarà il ranking stagionale ma bisognerà aspettare giugno per capire se anche questa staffetta potrà giocarsi le sue carte a Parigi 2024.