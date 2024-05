Atletica, tre staffette azzurre conquistano il pass per le Olimpiadi

Roma, 5 maggio 2024 – Tre staffette azzurre staccano il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Alle World Relays di Nassau la 4x100 maschile, la 4x400 femminile e la 4x400 uomini sono infatti riuscite a qualificarsi per i prossimi Giochi, ottenendo il risultato sperato grazie a prove solide in pista. Andando con ordine, la staffetta più attesa, vale a dire quella che dovrà volare in Francia e difendere l’oro conquistato a Tokyo nel 2021, è riuscita a conquistare l’accesso olimpico con il tempo di 38’’14, con un secondo posto che ha visto i soli Stati Uniti fare meglio con un 37’’49. In pista per l’Italia sono scesi Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu. Non deludono dunque gli Azzurri vice-campioni del mondo che con la stessa formazione della compagine iridata rispettano il pronostico e ora avranno tre mesi per preparare al meglio l’impegno più importante della stagione. La 4x400 femminile è invece riuscita a vincere la propria batteria nella prova di Nassau, con Rebecca Borga, Ayomide Folorunso, Giancarla Trevisan e Alice Mangione a fermare il cronometro a 3'26''28, mettendo in fila rispettivamente il Canada (3'27''17) e l’Olanda (3’28’'10). Infine sulla stessa distanza, risultato analogo anche per gli uomini: Luca Sito, Vladimir Aceti, Edoardo Scotti e Davide Re hanno corso in 3’01''68 alle Word Relays di Nassau, conquistando il pass olimpico dopo aver battuto Regno Unito (3'02''10) e Qatar (3'02''55).