Chamizo, i giudici gli negano il pass per le Olimpiadi. Lo sfogo: “Persone corrotte che prendono tangenti”

Roma, 8 aprile 2024 – “Voglio chiedere scusa a chi sta guardando questo (video ndr). Il mio sport è bello. Questo è solo un gruppo di persone che prendono tangenti e corrotte. Che tristezza, il mio cuore piange. Il mio sport è bello, mi dispiace. Davvero mi dispiace...”.

Questo è lo sfogo su Instagram del lottatore italo-cubano Frank Chamizo, al quale domenica è stata negata la vittoria nella semifinale del Preolimpico europeo di lotta, a Baku, che avrebbe garantito all'azzurro un posto alle Olimpiadi di Parigi nella categoria dei 74 kg.

Impegnato contro il lottatore di casa Turan Bayramov, Chamizo sull'8-8 è andato all'attacco mettendo in ginocchio l'avversario e guadagnando quindi il vantaggio valido per la vittoria. Ma il team azero ha chiesto il 'challenge’, intervento simile a quello del Var nel calcio o a quanto accade nella pallavolo, e alla fine gli arbitri hanno dato ragione a Bayramov, che sull'8-8 ha avuto la meglio perché, in precedenza, aveva messo a segno la tecnica col punteggio più alto (quattro punti).

Così è stato l'azero a qualificarsi per i Giochi, mentre ora a Chamizo rimane un'ultima chance, quella del Preolimpico aperto ad atleti di tutto il mondo che si svolgerà tra un mese a Istanbul. Da qui la rabbia dell'azzurro, che è stato bronzo all'Olimpiade di Rio de Janeiro. A Tokyo aveva invece perso la 'finalina’ sempre per il bronzo.