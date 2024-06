Dream Team d’oro, le ragazze del fioretto calano il tris europeo

Quando il Dream Team fa sul serio, non c’è niente da fare per gli avversari: il fioretto femminile a squadre azzurro è campione d’Europa e l’Italia vince il medagliere nella kermesse continentale a Basilea. La squadra composta dalla portabandiera ai prossimi Giochi Arianna Errigo, da Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi domina in finale la Polonia centrando la medaglia numero 11 (5 ori, 3 argenti e 3 bronzi) e conquista aritmeticamente il primo posto nel ranking mondiale a squadre, che vale la testa di serie numero 1 nel tabellone di Parigi.

Le azzurre hanno dapprima battuto l'Austria con il punteggio di 45-36 nei quarti, poi l'Ungheria 45-17. In finale, il gruppo del ct Stefano Cerioni ha dominato con un 45-27 inequivocabile, fissando il terzo successo consecutivo in un Europeo dopo Antalya 2022 e Cracovia 2023, quindicesimo successo per il fioretto femminile a squadre italiano.

“Siamo un diesel, a inizio giornata abbiamo sofferto un po’ contro l’Austria, avversario ostico, poi abbiamo messo in pedana tutta la nostra voglia di vincere e il risultato si è visto”, ha detto Alice Volpi. “Una splendida doppietta per me, perché rivincere il titolo individuale è stato bello ma ci tenevo tantissimo a farlo con le mie compagne. Siamo una grande squadra”, le parole della capitana Arianna Errigo. Sorridono Francesca Palumbo e Martina Favaretto, che aggiunge: “Sì, adesso sta crescendo l’emozione ma questa vittoria ci dà anche tanta carica e ulteriori certezze nel cammino che porterà a Parigi”. Per lei e per la Palumbo sarà la prima olimpiade.

I cinque ori azzurri sono arrivati da Tommaso Marini nel fioretto maschile, Arianna Errigo nel fioretto femminile, Michele Gallo nella sciabola maschile, la squadra di spada femminile (Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio) e la squadra di fioretto femminile appunto. Argenti per Alessio Foconi nel fioretto maschile, Luca Curatoli nella sciabola maschile e la squadra di spada maschile (Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini). Medaglie di bronzo per Alberta Santuccio nella spada femminile, Luigi Samele nella sciabola maschile e la squadra di fioretto maschile (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini).