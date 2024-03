Le medaglie dei Giochi di Parigi avranno un cuore fatto con la Tour Eiffel

Parigi, 8 febbraio 2024 – Le medaglie dei Giochi di Parigi saranno speciali, anche più del solito. Saranno come quelle di tutte le Olimpiadi, ovvero d’oro (in realtà placcate), d’argento e di bronzo. Ma al centro avranno un cuore metallico che le renderà uniche: ogni medaglia conterrà un pezzo della Torre Eiffel, nella sua versione originale, ovvero quella di quasi 150 anni fa. Al momento di svelare la forma delle medaglie, uno dei passaggi storici durante i mesi che precedono l’apertura di ogni Olimpiadi, ha spiegato Tony Estanguet, presidente del Comitato Organizzatore di Parigi 2024. "È stato fatto un lavoro enorme per cercare di mettere insieme questi metalli preziosi con il metallo più prezioso della Torre Eiffel, il gioiello della corona francese. La cosa più d'impatto quest'anno sarà avere una parte del metallo originale della Torre Eiffel, il ferro, fuso nella lega di queste medaglie. Questo è ciò che volevamo fare: fondere questi atleti del 2024 in un tutt'uno con quel metallo". Sulla medaglia, il frammento di ferro originale è di forma esagonale, quella che viene usata anche come simbolo della Francia. Il ferro utilizzato per le medaglie risale alla versione originale della Tour Eiffel, quella del 1889, dalla quale era stato rimosso una trentina d’anni fa al momento della sostituzione degli ascensori, ma conservato in attesa di un momento speciale che si è presentato in questo 2024 con l’organizzazione dei Giochi.