Europei di atletica, il presidente Mei: “Sarà una grande edizione”

A lui fa un effetto speciale, perché anche se oggi si mette giacca e cravatta, anche se i suoi allenamenti sono tra fogli pieni di budget e burocrazia, anche se quando va in pubblico deve parlare e non correre, Stefano Mei dentro rimane un atleta. Non è un caso che, al momento di presentare la nuova pista dell’Olimpico, mentre diceva le cose che doveva dire in un momento ufficiale i suoi occhi tornavano continuamente verso quell’anello azzurro rigato di bianco.

"Devo fare i complimenti a Diego Nepi Molineris, l’ad di Sport e Salute, per la scelte del colore. Da parte nostra presenteremo oltre 100 atleti, perché tutti si meritano questa chance. Sono orgoglioso di questa Nazionale, dei nostri campioni olimpici e dei tanti ragazzi che spingono per emulare i compagni di squadra più titolati _ spiega il presidente della Fidal _. Tutto il pubblico potrà sostenerli dentro e fuori l’Olimpico, con il Parco del Foro Italico che sarà protagonista, compresa la piazza della Fontana della Sfera che ospiterà le cerimonie di premiazione e lo stadio dei Marmi, un impianto che tutto il mondo ci invidia”.

Al suo fianco il presidente dell’atletica europea Dobromir Karamarinov sottolineava una cosa importante: “Vedo tante facce sorridenti, anche se è stato fatto tanto lavoro. E’ importante affrontare le sfide con il sorriso, abbiamo un’opportunità unica di scrivere la storia. Sappiamo perfettamente che sarà una sfida riempire lo stadio, ma tutti dobbiamo fare il massimo. Il momento della stagione è ideale per fare bene e per avere successo, con le sfide del calcio che sono già finite per i club e non sono ancora iniziate per le nazionali. Avremo tutti i più forti d’Europa, nel miglior periodo dell’anno olimpico perché è ancora possibile la qualificazione per Parigi e non si sovrappone con gli Europei di calcio”.

A inizio giugno, dopo essersi segnalata come la rivelazione delle ultime stagioni a livello mondiale, l’Italia avrà l’occasione di far vedere quello che riesce a fare anche a livello organizzativo. Con un bonus dovuto alla location: le immagini delle gare di mezza maratona che si snoderanno tra Fori Imperiali, Piazza Navona e Castel Sant’Angelo le potremo offrire solo noi...