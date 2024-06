Nations League, azzurri eliminati nei quarti: passa la Francia 3-2

E’ la meno dolorosa delle sconfitte, anzi: onestamente nessuno si aspettava che l’Italia potesse portare la Francia al tie-break perdendo 2-3 (25-19, 20-25, 25-22, 22-25, 11-15), per lo meno nella versione giovanissima che Fefé De Giorgi ha portato alle Finals di Nations League a Lodz, con il doppio obiettivo di aumentare l’esperienza di alcuni giocatori e far riposare alcuni dei titolarissimi che dovranno essere pronti per le Olimpiadi.

Ovviamente le partite si giocano sempre sul campo, e va dato atto ai giovani azzurri, soprattutto i tre schiacciatori Porro, Bottolo e Bovolenta e il centrale Mosca, di aver sfruttato l’opportunità per fare vedere ottime cose. La Francia, con Ngapeth in panchina entrato solo per battere, esulta grazie alla grande prova di Patry, 28 punti per lui alla fine, e approda alla semifinale della Nations League nella quale affronterà la Polonia, mentre nell’altra semifinale si sfideranno il Giappone e la vincente di Slovenia-Argentina.

Il tabellino. Italia-Francia 2-3 ( 25-19, 20-25, 25-22, 22-25, 11-15 ) Italia: Sbertoli 1, Sanguinetti 9, Bottolo 18, Bovolenta 14, Mosca 15, Porro L. 16, Laurenzano (L), Porro P. 0, Recine 2, Gironi 3, Rinaldi 0, Gardini, Gaggini (L), Caneschi, All. De Giorgi. Francia: Patry 28, Toniutti 0, Le Goff 8, Clevenot 20, Louati 1, Seddik 3, Grebennikov 0, Tillie 15, Ngapeth 0, Brizard 3, Jouffroy 3, Diez (L), Faure, Carle, All. Giani. Arbitri: Cambre Wim (BEL), Mokry Juraj (SVK) Note: durata set: 25, 26, 25, 32, 19. Italia : 3 a, 19 bs, 5 m, 25 e. Francia : 4 a, 17 bs, 13 m, 25 e.