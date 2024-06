Nations League, Italvolley in semifinale: 3-0 agli Usa

Anche se le azzurre si stavano abituando alle vittorie contro le big, quella contro gli Usa nei quarti di finale della Nations League femminile è qualcosa di diverso. Perché per la prima volta in stagione il gruppo di Velasco ha affrontato una gara da dentro o fuori. E perché di fronte c’erano gli Stati Uniti di Karch Kiraly, Mister Secolo per la federazione mondiale come il nostro Lorenzo Bernardi, che ora è assistente di Velasco.

Le azzurre hanno battuto le campionesse olimpiche 3-0 (25-21; 25-21; 25-23) e ora aspettano il match di sabato alle 12 italiane tra Turchia e Polonia per conoscere il nome dell’avversaria in semifinale al PalaHuamark di Bangkok. Miglior realizzatrice della partita la solita Paola Egonu (20 punti), sotto gli occhi dell'ambasciatore italiano a Bangkok, Paolo Dionisi , che ha posato con le azzurre a fine gara. Velasco ha confermato le diagonali Orro-Egonu, Fahr e Danesi al centro, Sylla e Bosetti schiacciatrici, De Gennaro libero, contro Carlini in palleggio e Drews opposta preferita a Thompson; Washington e Rettke centrali, Skinner e Larson martelli e Wong-Orantes libero. Decisivo nel primo set un turno al servizio di Egonu, nel secondo ancora l’opposta oltre ai muri di Fahr e il doppio cambio con Antropova e Cambi, nel terzo le difese di Bosetti (che era al rientro e poi è stata lasciata a riposo per Degradi). Chiude il match ancora Egonu.

Il tabellino:

ITALIA: Bosetti 4, Fahr 9, Orro, Sylla 10, Danesi 5, Egonu 20, De Gennaro (L). Antropova 3, Cambi, Giovannini, Degradi. N.e: Bonifacio, Lubian, Spirito (L). All. Velasco USA: Carlini 3, Larson 2, Rettke 7, Drews 3, Skinner 11, Washington 9, Wong Orantes (L). Cook 6, Thompson 8, Hancock, Ogbogu 5. N.e: Hentz, Stevenson, Lanier. All. Kiraly Arbitri: Sumie (JPN) e Simonovska (MNE). Note: durata set 21’, 23’, 27'. Italia: 1 a, 5 bs, 10 mv, 13 et. Usa: 3 a, 9 bs, 6 mv, 24 et.

Tv. Le partite delle azzurre sono in diretta su DAZN e in streaming su VBTV.