Nations League volley, l’Italia travolge gli Usa 3-0

Tecnicamente non erano passate neanche 24 ore, anche se in mezzo c’era la notte canadese. Ma con la seconda partita in meno di un giorno l’Italia ha rimesso subito a posto le cose, riprendendo la marcia vittoriosa nella Nations League e guadagnando punti preziosi sulla strada del pass per le Olimpiadi di Parigi, unico vero obiettivo di questa parte della stagione.

L’Italia ha battuto a Ottawa gli Stati Uniti per 3-0 (25-23, 26-24, 25-20) mostrando una maggiore concretezza nei finali dei set, soprattutto nel primo che gli americani sembrava in grado di controllare prima di cedere sotto i colpi della rimonta azzurra. Anche nel secondo gli Usa sono stati sempre in partita, travolti dalla grande vena di un ottimo Lavia. Nel terzo le cose sono state più semplici per l’Italia, che consolida la posizione nella graduatoria della Nations League ma soprattutto conquista punti e avvicina sempre di più la conquista del pass per i Giochi.

Alla fine il tabellino dice 16 punti per Lavia, 11 per Galassi (con 3 muri), 10 per Michieletto, ma degni di nota sono anche i 5 di Alessandro Bovolenta che è entrato dalla metà del secondo set al posto di Romanò e continua a crescere in maglia azzurra. Il figlio di Vigor nella stagione appena conclusa ha giocato in A2 con Ravenna e si appresta ad affrontare la Superlega nella prossima stagione con la maglia di Piacenza, una storia che ricorda molto quella di Yuri Romanò, campione del mondo che ha ricevuto fiducia in nazionale prima di averla anche dai club.

Nel caso di Bovolenta, la scelta di fare un anno in A2 per crescere gradualmente senza correre il rischio di bruciarsi evidentemente sta pagando.

L’Italia tornerà in casa alle 17 italiane di venerdì contro Cuba: match delicatissimo, una vittoria darebbe la certezza quasi aritmetica del pass.